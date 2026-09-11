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iPhone 18明晚開搶 全電商最高10.9%回饋、再省4,000元
全電商搶攻蘋果新機預購商機，iPhone 18系列將於12日晚間8時開放預購，全電商宣布，活動期間綁定全支付下單並完成指定登錄，最高可獲總價值4,000元回饋，再搭配指定銀行最高2%加碼，其中iPhone 18 Pro 256GB最高回饋率可達10.9%。
全電商表示，消費者預購iPhone 18系列並使用全支付結帳，於指定日期完成登錄，單筆消費滿3萬元，可獲15,000福利點及500全點，合計價值2,000元；滿4萬元則可獲35,000福利點及500全點，合計價值4,000元。活動採限時、限量方式，依登錄順序送完為止。
若再搭配指定銀行最高2%回饋，購買iPhone 18 Pro 256GB最高可享10.9%回饋，iPhone 18 Pro Max 256GB回饋率也可超過10%，藉由支付、點數及信用卡優惠疊加，搶攻新機首波換機需求。
除了iPhone 18系列，全電商也同步針對iPhone 17、iPhone 17e系列推出優惠。活動期間綁定全支付結帳並完成登錄，單筆滿3萬元可獲15,000福利點及500全點，合計價值2,000元；各門檻優惠不累贈，每張會員卡限回饋一次。
全電商為蘋果官方iPhone新機預購授權通路，此次以福利點、全點及銀行回饋搶攻年度新機商機，同時將優惠延伸至前一代機款，希望同步帶動新機預購及舊款換機買氣。
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