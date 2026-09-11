中秋送禮不只月餅！從傳統糕點、日本人氣伴手禮到高級水果禮盒 Mia C'bon一次找到適合的心意

今年中秋，Mia C'bon集結經典糕點、日本人氣甜點、特色零食與水果禮盒，從長輩、親友到同事朋友，依照不同送禮關係與生活喜好自由挑選，讓今年的中秋送禮，不只體面，更能送進對方的喜好裡。

香港美心月餅是許多人熟悉的港式月餅品牌，經典傳統滋味搭配精緻包裝，適合重視節慶與送禮體面的場合；台中老字號糕餅品牌「台中犁記」的綜合蛋黃酥，則有多樣口味可以選擇，適合送禮或家庭團圓時一起分享，也是許多人中秋節指定採買的伴手禮之一。

水果象徵著「圓滿」、「豐收」與「健康」，是中秋佳節傳遞滿滿祝福的熱門禮品。在秋天豐收的季節，首推最具代表性的水果「柚子」諧音同「佑」，蘊含著保佑與平安的吉祥寓意，此刻正值最佳產季，精選「斗六團圓蜜文旦禮盒」或「台南50 年老欉文旦禮盒」，兩大產地嚴選，皮薄肉細、清甜回甘，非常適合歡聚聊天一起剝柚子，讓童年美好滋味溫馨重現！

Mia C'bon提供各式水果禮盒。（圖/業者提供）

若想送給重要客戶與親友，象徵「事業豐收、多子多孫」的日本麝香葡萄則是尊榮首選，今年更不能錯過全新登場的夢幻新品，歷經15年精心培育的「山梨縣陽光紅麝香葡萄」，顆顆飽滿剔透，甜度高且帶有優雅花香，頂級品質加上極致稀有度，送禮絕對誠意滿分、話題十足；此外，清甜多汁、生津潤燥的梨子也是熱門選項，除了台灣在地當季的新興梨，今年特別引進新品牌「日本鳥取夏姬梨」，外皮輕薄呈現通透的淡青黃色，果肉細緻爽脆、水潤多汁，同樣是頂級送禮的絕佳推薦，讓收禮者從視覺到味蕾都能感受滿滿的秋豐盛宴。

Mia C'bon提供各式水果禮盒。（圖/業者提供）

人氣潮流禮盒不僅有新意，更能開啟「有梗」的話題

像是牛頭牌沙茶烤玉米酥脆涮嘴，經典馬口鐵罐包裝吃完還能當存錢筒；金牌台灣啤酒巨大存錢筒蝦餅禮盒將經典啤酒罐放大，打開是酥脆蝦餅，吃完還能變身存錢筒。喜歡多種口味，可選老楊綜合三明治，一盒集結鹹蛋黃肉鬆、芝麻與花生三種風味；炳叔烤玉米一支燒番麥禮盒以超大烤玉米造型吸睛，三種口味一次享有，並榮獲 2026 台中市十大伴手禮首獎。這類禮盒不一定只能「送人」，帶去朋友家聚會、放在辦公室一起分享，甚至中秋烤肉時直接拆來當零嘴，都很適合。

Mia C'bon集結多款日本人氣伴手禮，從羽田空港獨家、連續多年人氣經典的「砂糖奶油樹發酵奶油風味夾心餅乾」，到神戶百年名店「本高砂屋經典夾心威化餅禮盒」、傳承近百年法式工藝的「神戶風月堂薄煎餅禮盒」，都是日本經典洋菓子伴手禮。喜歡香甜酥脆口感，可選「上野風月堂焦糖堅果威化餅禮盒」，焦糖搭配杏仁片，香酥有層次；喜歡可愛造型，則有「長登屋兔子造型日式饅頭禮盒」，一次享有宇治抹茶與水蜜桃口味。另外還有鎌倉代表性伴手禮「鎌倉半月綜合法蘭酥禮盒」，以招牌半月造型與酥脆口感擄獲人氣。

Mia C'bon憑藉多元嚴選品項，將經典月餅、日本限定伴手禮、當季高級水果與人氣零食一站式集結，讓您能輕鬆依照收禮對象、預算與個人喜好自由搭配；甚至還能貼心自組專屬禮盒，打造獨一無二的佳節驚喜與美好回憶。

Mia C'bon中秋優惠攻略：送禮也能聰明省

【活動一】滿千送滿額百元折價券，即日起至2026/9/25，當日單筆滿$1,000送$100滿額現金折價券。憑券於下筆消費每滿$1,000折抵1張$100，單筆最多折抵5張券，抵用期間至2026/9/29。 【活動二】滿額好禮贈 即日起－9/29，單筆消費滿 5,000 元，即贈 Mia C'bon 兩用野餐墊 。滿額贈活動不累贈、不重複回饋。數量有限，送完為止。

活動期間使用中國信託uniopen聯名卡、icash Pay、LINE Pay或街口支付，可享支付活動條件之指定回饋，出示uniopen會員條碼，還能累積或兌換OPENPOINT。更多相關資訊可搜尋Mia C'bon官方網站