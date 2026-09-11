iPhone 18 Pro預購倒數 全盈+PAY送10萬Fa 點、回饋9%

iPhone 18 Pro系列新機預計12日晚間開放預購，支付業者提前搶攻果粉換機商機。全盈+PAY11日宣布，攜手全家、神腦及PChome 24h購物推出新機預購優惠，最高祭出10萬Fa點，另搭配9%全盈儲值金及銀行信用卡加碼回饋，搶攻蘋果新機上市帶來的高額消費需求。

全盈+PAY表示，指定活動期間於「全家行動購」購買iPhone 18 Pro全系列手機，並使用全盈+PAY付款，可獲贈10萬Fa點，實際回饋依全家活動辦法為準。

神腦則自9月12日晚間8時至10月30日，在神腦國際實體門市或神腦生活網路商城使用全盈+PAY付款，單筆消費滿4萬元，限量回饋3%全盈儲值金，每筆最高回饋1,500元；PChome 24h購物同期使用全盈+PAY購買iPhone 18 Pro系列，單筆滿4萬元則限量贈1,500 P幣。

除了蘋果新機優惠，全盈+PAY也擴大9月消費回饋。即日起至9月30日，在遠傳friDay購物、東森購物網及神腦生活網路商城等指定通路，以全盈+PAY單筆消費滿1,500元，可享限量10%全盈儲值金回饋。

全盈+PAY另推出「9月放膽嗶」活動，即日起至9月底，在合作通路及支援TWQR掃碼支付的實體商家，以全盈錢包或連結銀行帳戶付款，單筆滿250元回饋9%全盈儲值金，每名會員活動期間最高回饋500元；在支援TWQR的實體通路累積消費滿2,000元，還可抽1萬元全盈儲值金。

銀行也加入新機支付回饋戰。全盈+PAY綁定台新Richart信用卡最高享2.3%台新Point回饋；首次綁定兆豐銀行信用卡、VISA金融卡或帳戶消費，享20%回饋；首次申辦玉山Unicard最高享12.5%回饋，永豐MITSUI OUTLET PARK聯名卡完成指定任務最高則有7%刷卡金回饋，各項優惠仍須依活動資格、名額及回饋上限計算。