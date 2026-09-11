藍籌藝術家領銜！本週末佳士得、蘇富比秋拍台北預展…富藝斯攜手嘉佩樂
2026年香港秋季拍賣即將登場，重量級拍品均於9月12日至13日期間於本週末來台展出。今年歡慶進駐亞洲40週年的佳士得（Christie's）在DOPENESS ART LAB藝廊展出二十及二十一世紀藝術總價逾4億元港幣的精選拍品；蘇富比（Sotheby's）台北預展在華南銀行國際會議中心舉行，呈獻現當代藝術及中國藝術；富藝斯（Phillips）拍賣行則首度與台北嘉佩樂酒店合作香港秋拍現當代藝術，並於本週末於台北展出九月香港珠寶拍賣重點拍品。
●佳士得
佳士得台北預展展出此次藝術秋拍的重磅拍品。曾創下亞洲拍賣史上最高價西方藝術品紀錄的尚米榭巴斯奇亞，《古代科學家》創作於藝術家在國際藝壇聲名大噪的黃金時期，中央近半畫幅由身形龐大的骷髏形象人物所佔據，融匯了非洲與大洋洲雕塑、神話、文藝復興藝術、人體結構及流行文化等多元領域的靈感。近日去世而掀起話題的日本藝術家草間彌生，有尺幅恢宏的標誌性南瓜《A-南瓜 (YHP)》展出，也是此作首度登上拍場。
趙無極《銀河 - 09.11.1956》屬藝術家罕見的大尺幅「甲骨文時期」鉅作，畫作將古代漢字化作宛如璀璨銀河的書法形態，展現藝術家對宇宙的詩意想像。同場展出一系列包括李希特、塞尚、馬蒂斯等頂尖西方現代及戰後藝術作品，而在今春香港晚間拍賣首度登場的西方古典大師傑作，本季有一件巴洛克大師彼得保羅魯本斯爵士難得一見的風景畫，為目前私人收藏中僅存的兩幅作品之一，逾二百年來首次登上拍場。
●蘇富比
接續首度於豐邑G TOWER舉辦的台中預展，蘇富比台北預展帶來日本藝術家奈良美智重量級作品。17年來首度公開展出的《冰島的板條箱房間／繪畫室》，是創作於2009年大型裝置，由97幅繪畫、一幅大型木板畫及CD播放器、椅子等物件構成，讓觀眾得以走進藝術家所打造的沉浸式創作世界，也是首度上拍。而1994年創作的《現在》，畫中身穿紅裙的小女孩手持利刃，既帶著奈良作品標誌性的童真，也流露叛逆與堅韌精神，是此次來台估價最高的作品。
中國書畫拍賣中，張大千1938年金碧沒骨山水《黃海松雲》是畫家曾自認滿意之作，並一度重新收歸自藏，非常難得。今年因適逢八大山人誕辰400周年推出的《个山雜畫冊》，畫冊1684年作品現存九開，最大特色是鈐有「八大山人」方印，被視為目前已知「八大山人」名號最早出現的重要作品，為10月8日香港專場拍賣的焦點。中國藝術珍品拍賣以明永樂青花夔龍紋罐最受矚目，結合印度、西藏佛教藝術元素與景德鎮御窰技藝，並以深淺不同的青花鈷料營造立體效果，被視為市場上最重要的明代御窰瓷器之一。
●富藝斯
富藝斯與嘉佩樂的「Living Art」全球合作計畫，結合藝術收藏與頂級奢華旅宿體驗，在9月底富藝斯現當代藝術香港秋拍上，趙無極1951年《無題（茶壺）》的最終買家，將受邀入住臺北嘉佩樂酒店套房，並享受量身打造的「Capella Curates 文旅嘉選」探索行程；雙方的合作關係將延續至上海與香港。這次特別選擇這件趙無極1951年的早期作品，因為畫中物件如茶壺與花瓶呈「成雙成對」洋溢溫暖與祝福，呼應嘉佩樂酒店重視文化底蘊及提供溫馨幸福體驗的理念。
除了趙無極《無題（茶壺）》，格哈德里希特（Gerhard Richter）1983年作《抽象（522-1）》、日本藝術家白髮一雄1967年作的《Wiper 8A》、以及一幅藍色調的草間彌生《南瓜》（1990年作）也都將於本週末珠寶拍賣台北預展期間，與9.86克拉喀什米爾天然藍寶石鑽戒和Tiffany經典石上鳥海藍寶石胸針等精選拍品，於富藝斯台北展出。
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