藍籌藝術家領銜！本週末佳士得、蘇富比秋拍台北預展…富藝斯攜手嘉佩樂

2026年香港秋季拍賣即將登場，重量級拍品均於9月12日至13日期間於本週末來台展出。今年歡慶進駐亞洲40週年的佳士得（Christie's）在DOPENESS ART LAB藝廊展出二十及二十一世紀藝術總價逾4億元港幣的精選拍品；蘇富比（Sotheby's）台北預展在華南銀行國際會議中心舉行，呈獻現當代藝術及中國藝術；富藝斯（Phillips）拍賣行則首度與台北嘉佩樂酒店合作香港秋拍現當代藝術，並於本週末於台北展出九月香港珠寶拍賣重點拍品。

●佳士得

佳士得台北預展展出此次藝術秋拍的重磅拍品。曾創下亞洲拍賣史上最高價西方藝術品紀錄的尚米榭巴斯奇亞，《古代科學家》創作於藝術家在國際藝壇聲名大噪的黃金時期，中央近半畫幅由身形龐大的骷髏形象人物所佔據，融匯了非洲與大洋洲雕塑、神話、文藝復興藝術、人體結構及流行文化等多元領域的靈感。近日去世而掀起話題的日本藝術家草間彌生，有尺幅恢宏的標誌性南瓜《A-南瓜 (YHP)》展出，也是此作首度登上拍場。

趙無極《銀河 - 09.11.1956》屬藝術家罕見的大尺幅「甲骨文時期」鉅作，畫作將古代漢字化作宛如璀璨銀河的書法形態，展現藝術家對宇宙的詩意想像。同場展出一系列包括李希特、塞尚、馬蒂斯等頂尖西方現代及戰後藝術作品，而在今春香港晚間拍賣首度登場的西方古典大師傑作，本季有一件巴洛克大師彼得保羅魯本斯爵士難得一見的風景畫，為目前私人收藏中僅存的兩幅作品之一，逾二百年來首次登上拍場。

●蘇富比

接續首度於豐邑G TOWER舉辦的台中預展，蘇富比台北預展帶來日本藝術家奈良美智重量級作品。17年來首度公開展出的《冰島的板條箱房間／繪畫室》，是創作於2009年大型裝置，由97幅繪畫、一幅大型木板畫及CD播放器、椅子等物件構成，讓觀眾得以走進藝術家所打造的沉浸式創作世界，也是首度上拍。而1994年創作的《現在》，畫中身穿紅裙的小女孩手持利刃，既帶著奈良作品標誌性的童真，也流露叛逆與堅韌精神，是此次來台估價最高的作品。

中國書畫拍賣中，張大千1938年金碧沒骨山水《黃海松雲》是畫家曾自認滿意之作，並一度重新收歸自藏，非常難得。今年因適逢八大山人誕辰400周年推出的《个山雜畫冊》，畫冊1684年作品現存九開，最大特色是鈐有「八大山人」方印，被視為目前已知「八大山人」名號最早出現的重要作品，為10月8日香港專場拍賣的焦點。中國藝術珍品拍賣以明永樂青花夔龍紋罐最受矚目，結合印度、西藏佛教藝術元素與景德鎮御窰技藝，並以深淺不同的青花鈷料營造立體效果，被視為市場上最重要的明代御窰瓷器之一。

●富藝斯

富藝斯與嘉佩樂的「Living Art」全球合作計畫，結合藝術收藏與頂級奢華旅宿體驗，在9月底富藝斯現當代藝術香港秋拍上，趙無極1951年《無題（茶壺）》的最終買家，將受邀入住臺北嘉佩樂酒店套房，並享受量身打造的「Capella Curates 文旅嘉選」探索行程；雙方的合作關係將延續至上海與香港。這次特別選擇這件趙無極1951年的早期作品，因為畫中物件如茶壺與花瓶呈「成雙成對」洋溢溫暖與祝福，呼應嘉佩樂酒店重視文化底蘊及提供溫馨幸福體驗的理念。

除了趙無極《無題（茶壺）》，格哈德里希特（Gerhard Richter）1983年作《抽象（522-1）》、日本藝術家白髮一雄1967年作的《Wiper 8A》、以及一幅藍色調的草間彌生《南瓜》（1990年作）也都將於本週末珠寶拍賣台北預展期間，與9.86克拉喀什米爾天然藍寶石鑽戒和Tiffany經典石上鳥海藍寶石胸針等精選拍品，於富藝斯台北展出。

富藝斯拍賣行與嘉佩樂酒店集團攜手呈獻「LIVING ART」全球合作項目。圖／富藝斯提供

佳士得二十及二十一世紀晚間拍賣，彼得·保羅·魯本斯爵士《柳蔭風景》，油彩 木板，19.7 x 35.6公分 ，估價600萬港元起。圖／佳士得提供

香港蘇富比「畫禪—八大山人《个山雜畫冊》」專場拍賣，八大山人 个山雜畫冊，水墨紙本 九開冊（另附饒宗頤題跋一開），37.8 × 24公分，1684年作，估價6,000萬港元起。圖／蘇富比提供

佳士得二十及二十一世紀晚間拍賣，草間彌生，《A-南瓜 (YHP) 》，壓克力 畫布，130.2 x 162公分，2011年作，估價4,800萬港元起。圖／佳士得提供

香港蘇富比現當代藝術拍賣，常玉《草原五馬》，油畫畫布，45 x 81公分，1931年作，估價2,000萬港元起。圖／蘇富比提供

富藝斯香港現代及當代藝術晚間拍賣，趙無極《無題（茶壺）》，油彩 畫布，54 x 65公分，1951年作，估價1,000萬港元起；隨附特別策劃的「 Capella Curates文旅嘉選」體驗。圖／富藝斯提供圖／富藝斯提供

香港蘇富比現當代藝術拍賣，奈良美智《冰島的板條箱房間 繪畫室》，複合媒材，整體206 x 229 x 207公分，2009年作，估價4,500萬港元起。圖／蘇富比提供

佳士得二十及二十一世紀晚間拍賣，趙無極《銀河— 09. 11. 1956》，油彩 畫布。162.2 x 114公分，1956年作，估價4,500萬港元起。圖／佳士得提供

佳士得二十及二十一世紀晚間拍賣，尚米榭巴斯奇亞《古代科學家》，壓克力 油畫棒 複印及紙本拼貼 畫布，169 x 156公分，1984年作，估價5,600萬港元起。圖／佳士得提供

香港蘇富比中國藝術珍品拍賣，明永樂 青花夔龍紋罐，高 24.4 公分，估價3,000萬港元起。圖／蘇富比提供

香港蘇富比中國書畫拍賣，張大千《黃海松雲》設色紙本 立軸，132.6 x 58.2 公分，1938年作，畫家署簽、徐雯波舊藏，估價1,200萬港元起。圖／蘇富比提供