台北時裝周直擊！TOD’S香堤大道快閃店 義大利工匠現場示範

2026台北時裝周Taipei Fashion Week於今日9月11日正式展開，今年最受矚目的亮點，在於臺北市政府文化局首度攜手義大利經濟貿易文化推廣辦事處深度合作。雙方將義大利深厚的時尚工藝與設計美學全面引進信義香堤大道，於戶外打造融合佛羅倫斯精髓的時尚工藝快閃店。這場跨界盛宴不僅由經典品牌TOD’S揭開序幕，更將義式優雅與當代台北的都會節奏完美交織，為秋日注入一股浪漫的異國氣息。

本次台北時裝周2026共集結來自佛羅倫斯的6家頂級皮革工藝品牌MY-BEST BAG FIRENZE、PELLETTERIA ARTIGIANA VIVIANI、PELLETTERIE CLAUDIA、PIEROTUCCI、SAPAF與TULLIO ZEPPONI，當匠人手中的溫度與細緻紋理在臺北信義區真實呈現，空氣中彷彿飄散著托斯卡尼陽光下的皮革香氣，讓觀者在細細品味中，見證職人工藝如何跨越時空，激盪出動人藝術火花。

其中最引人駐足的，當屬完美演繹義式雋永風格的TOD’S，品牌邀請義大利工坊工匠於現場展現精湛手藝，現場並展出豐富的TOD'S 2026秋冬服裝，以及經典包款、鞋履與皮革吊飾，其中自國外借調來台的獨家Pashmy系列，更僅在台販售至9月30日為止。

經典皮革世家TOD’S儼然已是義式雋永生活風格的同義詞，品牌自1979年催生經典的Gommino豆豆鞋以來，便以鞋底133顆橡膠豆搭配柔軟小牛皮、寫下奢華標準；品牌高辨識度的設計另包含T-Timeless系列金屬T字扣、Metal Dots的金屬圓點，在靜謐中流露優雅，並將職人手造之美化為日常可親、可真實享受的生活藝術。

特別自TOD'S調借來台限時販售的Pashmy系列，是品牌的高單價、高工藝服裝單品。圖／TOD'S提供

TOD'S經典的豆豆鞋是由多層皮片縫合、加上經典的Gommino豆豆，組合而成一種雋永、外顯的生活風格具現。圖／TOD'S提供

TOD‘S T-Timeless棕色麂皮肩背後背兩用包，83,900元。圖／TOD'S提供