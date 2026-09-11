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日本「3COINS」登台 momo購物網成全台獨家官方線上通路、限時85折起

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
momo購物網9月12日起成為日本人氣生活雜貨品牌「3COINS」全台獨家官方線上通路。圖／momo購物網提供
momo購物網9月12日起成為日本人氣生活雜貨品牌「3COINS」全台獨家官方線上通路。圖／momo購物網提供

台灣人對日本的消費熱度持續升高，日本商品也早已從旅行採買走進台灣消費者的日常生活。看準日系生活與時尚需求，momo購物網自9月12日起成為日本人氣生活雜貨品牌「3COINS」全台獨家官方線上通路；日本潮流品牌「BEAMS」亦於9月進駐開設官方旗艦館，從生活雜貨、服飾潮流到更多日本選品，持續擴大日系商品供給，讓消費者不用飛日本也能更方便選購人氣好物。

日本人氣生活雜貨品牌「3COINS」正式登台，台灣首間實體門市進駐台北西門町，試營運即吸引上百位消費者排隊，也讓日系生活選物再度成為市場話題。「3COINS」同步於momo購物網開設官方旗艦館，9月12日上午10點起正式開賣，momo購物網並成為其全台獨家官方線上通路，讓不在台北或沒有時間排隊的消費者，也能直接在線上選購熱門商品。

momo購物網「3COINS」官方旗艦館首波集結逾300款商品，涵蓋居家生活、廚房調理、個人收納及時尚配件等品類。9月12日至9月27日開幕期間全館85折起，其中對應日本300日圓售價帶的商品，開幕優惠價99元起；包括社群討論度高的「微波爐調理器」限時優惠價669元、「L直式透明收納袋」限時特價99元，以及日本熱銷的「旋轉藥盒」、「外套掛帶」等，皆同步推出開幕優惠。「3COINS」此次亦推出8款台灣限定販售商品，並與實體門市同步開賣，包括「可摺疊收納旅行包（台灣限定版）」開幕限時優惠價499元，以及摺疊傘收納袋、隨身收納包、不同尺寸購物袋與托特包等。

此外，日本潮流品牌「BEAMS」已於9月1日在momo購物網成立官方旗艦館，集結逾400款服飾商品，涵蓋BEAMS百名品、BEAMS、BEAMS PLUS、Ray BEAMS、BEAMS BOY等系列；其中主打優雅女性風格的Demi-Luxe BEAMS部分商品，更僅於BEAMS官網與momo購物網販售。為歡慶旗艦館開幕，BEAMS將於9月19日至9月27日推出開幕活動，首日於5個指定時段限量推出5折券，活動期間另享消費滿3,000元折300元、滿5,000元折600元優惠，並搭配mo點及限定贈品抽獎活動。

●附註：詳細活動內容以網頁公告為準。

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