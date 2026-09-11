等7天7夜？iPhone 18 Pro頭香現身中華電信東區門市 開賣還要等一周

蘋果iPhone 18 Pro系列新機將於9月18日（下周五）開賣，距離開賣倒數一周，已經有果粉開始排隊，據了解，首位頭香姊10日已經現身中華電信（2412）東區門市，預估得排上超過七天七夜，才能買到最新iPhone。

過往果粉搶下中華電信頭香，中華電信都會再送一隻iPhone，近年中華電信採取開賣優惠分散給多位果粉模式，但仍吸引果粉早早就開始排隊，2025年開賣iPhone 17系列手機時，頭香果粉自蘋果發表會當天就開始排隊，排隊超過200小時、約為九天。

中華電信11日宣布「iPhone 18 Pro系列新機首賣會」將於9月18日（五）假台北東區服務中心舉辦，今年新機首賣活動，邀請全台果粉線上登記享優惠，將抽出最新iPhone 18 Pro Max。

中華電信說明，果粉於活動時間登入指定網址完成「線上登記雙重抽」、「台北首賣會現場加碼抽」（擇一）線上登記，就有機會獲得iPhone 18 新機3,600元購物金（含2,000元購機折價及Hami Point 1,600點，共360名）、Hami Point 18,000點(共16名) 及最大獎iPhone 18 Pro Max 1TB (共2名)；登記參與「台北首賣會現場加碼抽」並抽中的果粉，當天完成報到還可參加現場加碼抽驚喜好禮，等於擁有最多三重中獎機會。

計算上述開賣優惠，中華電信大方砸下超過170萬元，當日還可望有隱藏版加碼優惠，大搶果粉商機。