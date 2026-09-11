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iPhone 18 Pro預購開戰！全盈+PAY祭9%回饋金 綁台新卡2.3%回饋無上限

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
iPhone 18 Pro將推出4種優雅外觀，黑色、銀色、冰川藍色、勃根地紅色。聯合報系資料照
iPhone 18 Pro將推出4種優雅外觀，黑色、銀色、冰川藍色、勃根地紅色。聯合報系資料照

蘋果年度盛事來臨，iPhone 18 Pro指定系列新機型預計於台灣時間9月12日開放全球預購，面對新機上市熱潮，全盈+PAY超前部署，聯手全家便利商店、神腦門市與線上商城、PChome 24h購物推出購機優惠，從線上預購、指定通路消費，到銀行加碼優惠。

iPhone 18 Pro預購開戰 全盈+PAY助攻新機入手優惠疊加最高享5.6%回饋

iPhone 18 Pro系列備受全球果粉期待，iPhone 18 Pro 系列首度加入可變光圈，最大的相機升級是主鏡頭首度加入「可變光圈」，能依照光線環境調整進光量，控制景深效果。主鏡頭、超廣角與望遠鏡頭則全面升級為 4,800 萬畫素，並支援最高 4K 120fps Dolby Vision 錄影。

全盈+PAY指出，指定活動時間於「全家行動購」購買iPhone 18 Pro全系列手機，並使用全盈+PAY 購買即贈100,000 Fa點(依全家便利商店活動辦法為準)。2026/09/12 20:00-10/30於「神腦國際實體門市或神腦生活網路商城」使用全盈+PAY付款，單筆消費滿40,000元限量回饋3%全盈儲值金(最高回饋新台幣1,500元全盈儲值金)。2026/09/12 20:00-10/30於PChome 24h購物使用全盈+PAY 付款，購買Apple新機 iPhone 18 Pro任一系列品項且單筆滿40,000元限量贈1,500P幣。讓高額購機消費也能同步放大回饋。

精選通路同步祭出消費優惠，即日起至9月30 日於活動期間，在指定通路(包含遠傳friDay購物、東森購物網、神腦生活網路商城)使用全盈+PAY付款消費單筆滿1,500元享限量10%全盈儲值金回饋。

此外，使用全盈+PAY綁定台新銀行Richart信用卡最高享 2.3% 台新Point(信用卡)回饋；使用全盈+PAY 首次綁定兆豐銀行信用卡(含VISA金融卡)/帳戶消費，筆筆享20%回饋。首次申辦玉山Unicard享最高12.5%回饋；綁定永豐MITSUI OUTLET PARK聯名卡，並完成指定任務最高享7%刷卡金回饋。綁定玉山銀行信用卡繳費再加贈新台幣30元全盈儲值金或者綁定玉山銀行帳戶繳費則再加贈50元全盈儲值金。

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