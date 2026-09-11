iPhone 18 Pro預購開戰！全盈+PAY祭9%回饋金 綁台新卡2.3%回饋無上限

台灣人對日本的消費熱度持續升高，日本商品也早已從旅行採買走進台灣消費者的日常生活。看準日系生活與時尚需求，momo購物網自9月12日起成為日本人氣生活雜貨品牌「3COINS」全台獨家官方線上通路；日本潮流品牌「BEAMS」亦於9月進駐開設官方旗艦館，從生活雜貨、服飾潮流到更多日本選品，持續擴大日系商品供給，讓消費者不用飛日本也能更方便選購人氣好物。

2026-09-11 16:34