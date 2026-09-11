日本人氣雜貨「3COINS」登台 momo成全台獨家官方線上通路

台灣人對日本的消費熱度持續升高，根據日本觀光廳統計，2026年上半年台灣旅客赴日消費總額約1,504億元，高居全球各國及地區之冠，日本商品也早已從旅行採買，走進台灣消費者的日常生活。看準日系生活與時尚需求，富邦媒（8454）旗下momo購物網9月12日起成為日本人氣生活雜貨品牌「3COINS」全台獨家官方線上通路；日本潮流品牌「BEAMS」亦於9月進駐開設官方旗艦館，從生活雜貨、服飾潮流到更多日本選品，持續擴大日系商品供給，讓消費者不用飛日本，也能更方便選購人氣日本好物。

台灣大（3045）旗下品牌電商代理日本人氣生活雜貨品牌「3COINS」登台，台灣首間實體門市進駐台北西門町，試營運即吸引上百位消費者排隊，日系生活選物再度成為市場話題。3COINS同步於momo購物網開設官方旗艦館，9月12日上午10點正式開賣，讓不在台北或沒有時間排隊的消費者，也能直接在線上選購熱門商品。

momo 3COINS官方旗艦館首波集結逾300款商品，涵蓋居家生活、廚房調理、個人收納及時尚配件等品類。9月12日至27日開幕期間，全館85折起，其中對應日本300日圓售價帶的商品，開幕優惠價99元起；包括社群討論度高的「微波爐調理器」優惠價669元、「L直式透明收納袋」特價99元，以及日本熱銷的「旋轉藥盒」、「外套掛帶」等，皆同步推出開幕優惠。3COINS此次亦推出八款台灣限定販售商品，並與實體門市同步開賣，從日本人氣款到台灣限定商品，過去可能得趁赴日旅遊或透過代購尋找，如今在台灣即可直接入手。

momo持續擴大日系時尚品牌布局。日本潮流品牌「BEAMS」已於9月1日在momo成立官方旗艦館，集結逾400款服飾商品，涵蓋BEAMS百名品、BEAMS、BEAMS PLUS、Ray BEAMS、BEAMS BOY等系列；其中主打優雅女性風格的Demi-Luxe BEAMS部分商品，更僅於BEAMS官網與momo販售。

momo電商事業資深副總經理洪偉釗表示：「台灣消費者對日本品牌的熟悉度與接受度一直很高，近年更從食品、美妝延伸到生活雜貨、服飾與設計選物。對momo來說，不是單純增加幾個品牌，而是希望把消費者原本要飛到日本、排隊或透過代購才能找到的商品，變成想到就能買到的選擇。」隨著日本商品從旅遊採買走進日常生活，momo也將持續把更多日本人氣品牌與特色商品帶到台灣。