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女生不能跳鍾馗？《粽邪4：坤蒂拉娜》許安植顛覆傳統演活鍾馗佳敏法師！

聯合新聞網／ 聯合數位文創
《粽邪4：坤蒂拉娜》許安植顛覆傳統演活鍾馗佳敏法師！圖／華影提供
《粽邪4：坤蒂拉娜》許安植顛覆傳統演活鍾馗佳敏法師！圖／華影提供

由華影製作、聯合數位文創共同投資的台灣正宗驅魔恐怖片《粽邪4：坤蒂拉娜》，上映後全台票房與口碑持續攀升，許安植在片中挑大樑飾演鍾馗佳敏法師，在社群引起影迷熱烈討論。電影公司釋出最新「鍾馗佳敏法師篇」幕後花絮，曝光片中最具突破性的設定。由於傳統民間習俗中「跳鍾馗」多由男性擔任，女性往往因天生體質與陽剛氣場限制而被視為禁忌，《粽邪4：坤蒂拉娜》宗教顧問更直言：「真的是打破傳統！」

導演廖士涵透露，當初向宗教顧問提出讓女生跳鍾馗的想法時，團隊其實也背負壓力：「鍾馗是驅煞之神，主要是抓無形凶煞。若是女性扮鍾馗，氣勢一旦壓不住，無形便會認出你是假扮的。」戲中飾演阿西師的陳博正更有一句關鍵台詞警示：「要是被無形魍魎看出你是假的，事情會很難收拾。」然而導演認為：「所謂的禁忌往往是人去限制出來的，神明本身是慈悲的，故事中佳敏為了救阿姨的決心足夠強大，加上火哥（李康生 飾演）的鍾馗護佑幫助，就能突破界線。」宗教顧問也高度肯定許安植的投入：「安植從加入《粽邪》系列至今，神態與氣場真的越來越像一位真正的法師！」

許安植、李康生《粽邪4：坤蒂拉娜》合體驅魔。圖／華影提供
許安植、李康生《粽邪4：坤蒂拉娜》合體驅魔。圖／華影提供

談及這次接下重任，許安植坦言起初也很緊張：「傳統上女生幾乎不碰觸跳鍾馗這項科儀，但時代在改變，能由自己去完成這樣一個尊重傳統又勇敢突破的嘗試，內心其實非常感動。」為了展現這項任務，她從開拍前就投入瘋狂的肢體訓練：「怎麼轉臉、怎麼深蹲馬步、握拳的方式、手腕絕對不能軟、肩膀不能縮也不能歪，每一個細節都要很注意，那陣子我每天對著鏡子狂練，連走在路上雙手都在比劃，路人想說這人到底在幹嘛，但我必須把身段刻進身體裡，讓自己看起來很強悍！」看著許安植不僅把繁複的咒語和步伐練得滾瓜爛熟，威亞吊到滿身瘀青，甚至連二頭肌與手臂肌肉線條都練出來，導演廖士涵感動大讚：「她的努力讓自己完全站穩了鍾馗的威嚴架勢！」

本週末《粽邪4：坤蒂拉娜》團隊持續展開北中南戲院巡迴，更迎來重磅嘉賓「伏魔大帝鍾馗老爺」金身親臨戲院坐鎮！適逢農曆七月鬼門已關，監製鄒介中熱血號召膽小影迷進場試膽：「鍾馗老爺親自陪大家進戲院，非常歡迎影迷帶著自家的神明、法器、令牌或護身小物一起進戲院看電影，神明護佑保證安心！」《粽邪4：坤蒂拉娜》台北、台中、高雄有多場影人出席放映互動，更多消息請鎖定《粽邪4：坤蒂拉娜》 官方粉絲專頁IG

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