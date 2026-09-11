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超霸氣！口湖鄉公所首推中秋免費烤鰻趴 限量300組13日起報名

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
口湖鄉今年鰻魚大豐收，豐肥甜美且營養價值高的烤白鰻，是中秋烤物首選，業者忙著採收上市，口湖公所也配合首推中秋烤鰻趴，讓大家嚐鮮。記者蔡維斌／攝影
口湖鄉今年鰻魚大豐收，豐肥甜美且營養價值高的烤白鰻，是中秋烤物首選，業者忙著採收上市，口湖公所也配合首推中秋烤鰻趴，讓大家嚐鮮。記者蔡維斌／攝影

迎接中秋，雲林縣各鄉鎮公所陸續開辦集體賞月免費烤肉，口湖鄉公所預定本月25日中秋節將在雲143鄉道「封路」大開烤肉趴，由於口湖是產鰻原鄉，今年公所霸氣首推「烤鰻趴」，提供在地最新鮮優質白鰻，烤物大升級，現場還有鰻魚禮盒大摸彩，本月13日開放報名，機不可失。

口湖鄉公所每年輪流在下崙、金湖、椬梧、口湖辦理中秋免費烤肉，每年參加的人大爆滿，今年在口湖舉行，由於口湖是雲林的養殖之鄉，魚蝦蛤貝應有盡有，尤其鰻、蝦、烏魚子更是國內的主產地，品質勝名遠播國際。

因此，每年中秋大烤肉，各項肉品、魚蝦海鮮十分豐盛，使得烤肉規模愈辦愈大，年年突破千人「大會烤」，也成為口湖中秋高人氣的熱門活動。

今年除了一般魚肉烤物，最大亮點首推「烤白鰻」，就是提供新鮮的鰻魚，這也是歷年來最高級的烤物，口湖鄉長李龍飛表示，今年除有帶殼牡蠣、豬肉片、雞腿肉、香腸、花枝丸、玉米筍、杏鮑菇等食材，首度提供在地優質白鰻，讓大家一嚐口湖優鰻之美。

今年中秋大烤肉，預定提供300組烤具和食材、每組4人參加，總計1200人。當天將在謝厝村的雲143鄉道將擺滿烤肉攤位「封街同樂」，並有趣味競賽及鰻魚禮盒摸彩。預計本月13日開放網路報名、14日開放臨櫃報名，參加者須設籍口湖鄉，名額有限。

鄉長李龍飛說，很多人烤鰻魚以蒲燒鰻為主，由於烤白鰻減少調味料，可吃到鮮鰻原味，許多養殖業者推出真空包裝鰻魚片，只要退冰用水沖洗即可料理，煎、烤、蒸、炸皆方便，是中秋首選烤物。今年口湖鰻魚大豐收，不僅品質佳，價格也實惠，正是買鰻吃鰻的大好時機，希望透過中秋烤鰻趴，讓更多人認識口湖優鰻及吃鰻的健康好處。

口湖鄉今年鰻魚大豐收，豐肥甜美且營養價值高的烤白鰻，是中秋烤物首選，業者忙著採收上市，口湖公所也配合首推中秋烤鰻趴，讓大家嚐鮮，機不可失。圖／口湖鄉公所提供
口湖鄉今年鰻魚大豐收，豐肥甜美且營養價值高的烤白鰻，是中秋烤物首選，業者忙著採收上市，口湖公所也配合首推中秋烤鰻趴，讓大家嚐鮮，機不可失。圖／口湖鄉公所提供

口湖鄉今年鰻魚大豐收，豐肥甜美且營養價值高的烤白鰻，是中秋烤物首選，業者忙著採收上市，口湖公所也配合首推中秋烤鰻趴，讓大家嚐鮮。記者蔡維斌／攝影
口湖鄉今年鰻魚大豐收，豐肥甜美且營養價值高的烤白鰻，是中秋烤物首選，業者忙著採收上市，口湖公所也配合首推中秋烤鰻趴，讓大家嚐鮮。記者蔡維斌／攝影

口湖鄉今年鰻魚大豐收，豐肥甜美且營養價值高的烤白鰻，是中秋烤物首選，業者忙著採收上市，口湖公所也配合首推中秋烤鰻趴，讓大家嚐鮮，機不可失。圖／口湖鄉公所提供
口湖鄉今年鰻魚大豐收，豐肥甜美且營養價值高的烤白鰻，是中秋烤物首選，業者忙著採收上市，口湖公所也配合首推中秋烤鰻趴，讓大家嚐鮮，機不可失。圖／口湖鄉公所提供

口湖鄉今年鰻魚大豐收，豐肥甜美且營養價值高的烤白鰻，是中秋烤物首選，業者忙著採收上市，口湖公所也配合首推中秋烤鰻趴，讓大家嚐鮮。記者蔡維斌／攝影
口湖鄉今年鰻魚大豐收，豐肥甜美且營養價值高的烤白鰻，是中秋烤物首選，業者忙著採收上市，口湖公所也配合首推中秋烤鰻趴，讓大家嚐鮮。記者蔡維斌／攝影

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