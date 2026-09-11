喝台灣茶、看台灣電影！TEA TOP 第一味用行動支持《大仙尪仔》

台灣茶飲品牌「TEA TOP第一味」力挺台灣電影，攜手11日上映的國片《大仙尪仔》推出電影票抽獎活動，將送出共10張電影票，邀請消費者一邊品飲台灣好茶，一邊走進戲院，看見屬於台灣街頭、宮廟文化與小人物的生命故事。

《大仙尪仔》先在日本夕張國際奇幻電影節拿下「國際新浪潮電影」大獎，返台之後再入選2026桃園電影節「特別放映」單元，並以台灣首映與觀眾見面。

導演凌柏瑋也率領洪都拉斯、范逸臣、牧森、鄭仲茵及方馨出席映後活動，分享電影如何透過艋舺小人物的荒謬冒險，呈現台灣草根生命力。

從國際影展獲獎到獲選桃園電影節放映，《大仙尪仔》尚未正式上映，便受到影展與觀眾關注，也讓TEA TOP第一味更希望透過電影票抽獎，邀請消費者親自走進戲院，支持這部從台灣土地、宮廟文化與庶民故事出發的作品。

TEA TOP第一味長期以台灣茶為品牌核心，從茶葉、製茶工藝到日常飲茶文化，持續讓更多消費者認識台灣茶的風味。此次支持《大仙尪仔》，則把對台灣土地的認同從茶杯延伸到大銀幕。

《大仙尪仔》把萬華街頭、宮廟信仰、遶境文化與庶民生活拍進電影；TEA TOP第一味則透過一杯茶，讓台灣茶文化走進更多人的日常。雙方雖來自不同領域，背後共同關心的都是如何讓屬於台灣的文化、人物與故事被更多人看見。

這次TEA TOP第一味選擇以電影票抽獎方式，直接邀請消費者走進戲院。品牌希望透過抽獎曝光讓更多人認識《大仙尪仔》，用實際行動推廣台灣電影。TEA TOP第一味《大仙尪仔》電影票抽獎活動共詳細活動時間、參加辦法、得獎公告及票券使用規範，依TEA TOP第一味官方平台公告為準。

「TEA TOP第一味」選擇以電影票抽獎方式，直接邀請消費者走進戲院。業者／提供