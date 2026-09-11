快訊

口袋裡的人口威脅：智慧手機為何能讓生育率雪崩？

家裡一口氣多了19隻狗！飼主PO開飯畫面網全看傻：在辦流水席？

持觀光簽赴日當車手！22歲台男公園廁所收錢被逮 姓名長相全曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

經典斯佩賽遇上南法風土！格蘭利威12年普羅旺斯限定版全新登場

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
格蘭利威全新「超越斯佩賽系列」首站啟航「12年普羅旺斯限定版」。圖／保樂力加提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
格蘭利威全新「超越斯佩賽系列」首站啟航「12年普羅旺斯限定版」。圖／保樂力加提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

單一麥芽蘇格蘭威士忌品牌格蘭利威（The Glenlivet）推出全新「超越斯佩賽系列」，以經典12年為風味基底，每年選定一處世界風土，透過不同桶藝展開年度限定作品。系列首站選在法國普羅旺斯，推出「格蘭利威12年普羅旺斯限定版」，以三款法國白酒桶進行三重過桶，讓熟悉的斯佩賽花果調性融入南法風土特色，上市後並獲2026年蘇格蘭威士忌大師賽（Scotch Whisky Masters 2026）金獎肯定。

格蘭利威12年向來以柔順口感與花果香氣著稱，此次新品仍以經典12年為基礎，酒液先於美國橡木桶與歐洲橡木桶熟成12年，再依序轉入初次填裝的普羅旺斯頂級白酒桶、波爾多蘇玳甜白酒桶及麗維薩特甜白酒桶，藉由三種桶款不同的風味特性，重新塑造12年的味覺輪廓。

其中，普羅旺斯白酒桶帶出明亮花香與清新氣息，蘇玳甜白酒桶增添柑橘果醬般的甜潤感，麗維薩特甜白酒桶則補進堅果與溫暖辛香，最後交織成白桃、花蜜與香草等風味。格蘭利威首席製酒師Kevin Balmforth表示，此次創作的關鍵，在於加入普羅旺斯特色之餘，仍要維持格蘭利威原有的風格，因此透過過桶時間與三款酒桶比例的細緻調整，取得經典與新意之間的平衡。

實際品飲時，香氣先由奶油、香草布蕾展開，隨後浮現白桃、烘烤杏仁與野花氣息；入口可感受到白桃、木梨與花蜜，伴隨迷迭香、香草烤布蕾、杏仁糖及白巧克力等層次，尾韻則回到蜂蜜與淡雅香料。

除了風味上的改變，新品包裝也呼應普羅旺斯主題，以幾何手繪插畫呈現丘陵、葡萄園與南法日照景致，搭配格蘭利威代表性的湖水綠瓶身與燙金限定字樣，將年度限定的旅行概念延伸至視覺設計。

「格蘭利威12年普羅旺斯限定版」容量700ml、酒精濃度40%，建議售價1,000元，讓經典12年從熟悉的斯佩賽風格出發，透過不同風土與桶藝，開啟「超越斯佩賽系列」的年度探索。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

新品包裝呼應普羅旺斯主題，以幾何手繪插畫呈現丘陵、葡萄園與南法日照景致。圖／保樂力加提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
新品包裝呼應普羅旺斯主題，以幾何手繪插畫呈現丘陵、葡萄園與南法日照景致。圖／保樂力加提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「格蘭利威12年普羅旺斯限定版」容量700ml、酒精濃度40%，建議售價1,000元。圖／保樂力加提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「格蘭利威12年普羅旺斯限定版」容量700ml、酒精濃度40%，建議售價1,000元。圖／保樂力加提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「格蘭利威12年普羅旺斯限定版」洋溢白桃、烘烤杏仁與野花氣息。圖／保樂力加提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「格蘭利威12年普羅旺斯限定版」洋溢白桃、烘烤杏仁與野花氣息。圖／保樂力加提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

威士忌 蘇格蘭 法國

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

金箔入酒、巨龍鎮瓶！戰酒黑金龍3.6L「龍馬金神」限量登場

「大人版葡萄汁」登場！臺虎精釀葡萄紅茶調酒 把酒吧風味裝進鋁罐

梅酒入茶變身秋季手搖新品！ 得正獨家選用日本CHOYA 中秋前開賣

世界冠軍配方一次喝！500咖攜手4大咖啡職人 手沖濾掛禮盒限定登場

相關新聞

超霸氣！口湖鄉公所首推中秋免費烤鰻趴 限量300組13日起報名

迎接中秋，雲林縣各鄉鎮公所陸續開辦集體賞月免費烤肉，口湖鄉公所預定本月25日中秋節將在雲143鄉道「封路」大開烤肉趴，由於口湖是產鰻原鄉，今年公所霸氣首推「烤鰻趴」，提供在地最新鮮優質白鰻，烤物大升級，現場還有鰻魚禮盒大摸彩，本月13日開放報名，機不可失。

喝台灣茶、看台灣電影！TEA TOP 第一味用行動支持《大仙尪仔》

台灣茶飲品牌「TEA TOP第一味」力挺台灣電影，攜手11日上映的國片《大仙尪仔》推出電影票抽獎活動，將送出共10張電影票，邀請消費者一邊品飲台灣好茶，一邊走進戲院，看見屬於台灣街頭、宮廟文化與小人物的生命故事。

GUCCI發表全新馬銜鍊Horsebit高級珠寶形象 大寫的野性與高級感

穿梭於電影敘事般的經典光影，GUCCI發表全新Horsebit馬銜鍊系列高級珠寶與腕表。在攝影師Carlijn Jacobs掌鏡的形象廣告中，光影交錯勾勒出品牌最具辨識度的幾何符碼。此系列源自1940年代末期工匠手稿的馬術靈感，歷經近百年演化，如今在創意總監Demna與高超金工工藝催化下，將傳統馬具金屬件完美轉化為手腕與頸間的優雅、狂妄與奢華。

Apple Watch健康功能大進化！「音訊智慧」新AI功能令人期待

在Apple秋季發表會上，大家的目光焦點都被話題十足的iPhone Duo所吸引，但其實Apple Watch的功能更新也默默帶來不小的驚喜。全新推出的Apple Watch Series 12與Apple Watch Ultra 4，升級全新「健康感測系統」，並首度導入「音訊智慧」（Audio Intelligence）應用，進一步提升Apple Watch在健康管理與日常智慧輔助的作用。

故宮貼紙「無用廢物」太嗆 集結清宮奏摺毒舌帝王真跡 網讚實用瘋搶

故宮文創商品大受歡迎，最新推出的「皇上EMO-透明貼紙」，集結清宮奏摺中最赤裸、最毒舌的帝王真跡，包括「無恥無能之廢物」、「觀汝似有瘋症」、「無用廢物」等皇上EMO硃批，在Threads爆紅。網友表示，「好實用」、「嘉慶皇帝真的很派」、「我也有買，愛死，怎麼可能不買」。

辛蒂克勞馥重返克萊恩蒙塔納 OMEGA冠名歐洲名人賽喜迎25周年紀念

在瑞士阿爾卑斯山脈的晴空之下，歐米茄歐洲名人賽（OMEGA Masters）今年正式迎向品牌冠名贊助的第25周年。自1939年起固定於克萊恩蒙塔納（Crans-Montana）舉辦的這項高爾夫盛事，前身可追溯至1923年的瑞士公開賽，不僅是歐洲歷史最悠久的經典賽場，亦是精準工藝與高山運動文化交會的殿堂。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。