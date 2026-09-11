經典斯佩賽遇上南法風土！格蘭利威12年普羅旺斯限定版全新登場

單一麥芽蘇格蘭威士忌品牌格蘭利威（The Glenlivet）推出全新「超越斯佩賽系列」，以經典12年為風味基底，每年選定一處世界風土，透過不同桶藝展開年度限定作品。系列首站選在法國普羅旺斯，推出「格蘭利威12年普羅旺斯限定版」，以三款法國白酒桶進行三重過桶，讓熟悉的斯佩賽花果調性融入南法風土特色，上市後並獲2026年蘇格蘭威士忌大師賽（Scotch Whisky Masters 2026）金獎肯定。

格蘭利威12年向來以柔順口感與花果香氣著稱，此次新品仍以經典12年為基礎，酒液先於美國橡木桶與歐洲橡木桶熟成12年，再依序轉入初次填裝的普羅旺斯頂級白酒桶、波爾多蘇玳甜白酒桶及麗維薩特甜白酒桶，藉由三種桶款不同的風味特性，重新塑造12年的味覺輪廓。

其中，普羅旺斯白酒桶帶出明亮花香與清新氣息，蘇玳甜白酒桶增添柑橘果醬般的甜潤感，麗維薩特甜白酒桶則補進堅果與溫暖辛香，最後交織成白桃、花蜜與香草等風味。格蘭利威首席製酒師Kevin Balmforth表示，此次創作的關鍵，在於加入普羅旺斯特色之餘，仍要維持格蘭利威原有的風格，因此透過過桶時間與三款酒桶比例的細緻調整，取得經典與新意之間的平衡。

實際品飲時，香氣先由奶油、香草布蕾展開，隨後浮現白桃、烘烤杏仁與野花氣息；入口可感受到白桃、木梨與花蜜，伴隨迷迭香、香草烤布蕾、杏仁糖及白巧克力等層次，尾韻則回到蜂蜜與淡雅香料。

除了風味上的改變，新品包裝也呼應普羅旺斯主題，以幾何手繪插畫呈現丘陵、葡萄園與南法日照景致，搭配格蘭利威代表性的湖水綠瓶身與燙金限定字樣，將年度限定的旅行概念延伸至視覺設計。

「格蘭利威12年普羅旺斯限定版」容量700ml、酒精濃度40%，建議售價1,000元，讓經典12年從熟悉的斯佩賽風格出發，透過不同風土與桶藝，開啟「超越斯佩賽系列」的年度探索。

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新品包裝呼應普羅旺斯主題，以幾何手繪插畫呈現丘陵、葡萄園與南法日照景致。圖／保樂力加提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「格蘭利威12年普羅旺斯限定版」容量700ml、酒精濃度40%，建議售價1,000元。圖／保樂力加提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康