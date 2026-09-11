GUCCI發表全新馬銜鍊Horsebit高級珠寶形象 大寫的野性與高級感

穿梭於電影敘事般的經典光影，GUCCI發表全新Horsebit馬銜鍊系列高級珠寶與腕表。在攝影師Carlijn Jacobs掌鏡的形象廣告中，光影交錯勾勒出品牌最具辨識度的幾何符碼。此系列源自1940年代末期工匠手稿的馬術靈感，歷經近百年演化，如今在創意總監Demna與高超金工工藝催化下，將傳統馬具金屬件完美轉化為手腕與頸間的優雅、狂妄與奢華。

GUCCI Horsebit（馬銜鍊）始於1921年Guccio Gucci結合托斯卡納皮革工藝與英倫馬術文化。1953年，品牌首度將雙環金屬轉化為樂福鞋裝飾並拓展海外，1955年更延伸至手袋，確立跨品類的識別密碼。50至60年代在名流加持下紅遍全球，1985年前後更躋身紐約大都會藝術博物館典藏；其風格兼具休閒與貴族正式感，內在象徵義大利工藝與國際生活方式。2023年70周年際更推出以永續植物材質Demetra打造的手袋，實現經典與未來的革新融合。

全新珠寶作品展現貴金屬與鑽石交織的豐富層次。多款項鍊涵蓋溫潤黃金鍊條，以及黃金與白金材質的大、小型吊墜皆鑲嵌上璀璨鑽石：Contrarié戒指則以鑲鑽黃金精緻演繹，重現指間俐落風格。手鍊系列同樣精彩，無論是流線感的鑲鑽黃金鏈條手鍊，抑或具備立體切面與純粹線條的雕塑感黃金手環，均將微型金工質感展露無遺。

同時間應允問世的Horsebit系列腕表則回歸極簡洗鍊風格，表款嚴選精鋼材質打造經典馬銜鍊造型鍊帶，搭配高雅的銀色面盤，展現汲取1970年代品牌首度將馬銜鍊延伸至時計作品的基因，更將前衛與實用融為一體。簡潔不失張力的輪廓，宛如將時間凝結於手腕，隨手勢擺動散發義式時尚氣息。一旦配戴上Horsebit，人們將冷靜自持或揚長奔騰而去？GUCCI以全新Horsebit高級珠寶與腕表，展現義大利頂級精品巨頭的狂野氣場。

Horsebit馬銜鍊黃金鑽飾手鍊，111萬6,500元。圖／GUCCI提供

Horsebit馬銜鍊黃金戒指，78,400元。圖／GUCCI提供

從馬術文化得到靈感轉化成為精品設計的Horsebit，不僅出現在鞋履、服裝，同時也在珠寶上成為高辨識度的GUCCI幾何符碼。圖／GUCCI提供

Horsebit馬銜鍊黃金鑽飾項鍊中型款，27萬1,700元。圖／GUCCI提供