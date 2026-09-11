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台灣酪梨愛上特A級鮮奶！大苑子酪梨鮮奶登場 經典手工布丁重磅回歸

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
大苑子嚴選台灣高品質酪梨，搭配許慶良特 A 級鮮奶，9月11日限定秋季酪梨飲品上市。圖／大苑子提供
大苑子嚴選台灣高品質酪梨，搭配許慶良特 A 級鮮奶，9月11日限定秋季酪梨飲品上市。圖／大苑子提供

秋季飲品再添新選擇，大苑子將台灣酪梨融入鮮奶，9月11日起於全台門市推出「許慶良酪梨鮮奶」與「許慶良酪梨布丁鮮奶」，同時帶回人氣手工布丁系列，推出「布丁奶茶」及「許慶良布丁鮮奶茶」，一次集結酪梨與布丁兩大口味。

此次酪梨飲品選用台灣酪梨，搭配許慶良特A級鮮奶，將酪梨本身濃郁滑順的質地與鮮奶香氣融合。「許慶良酪梨鮮奶」中杯80元，以酪梨與鮮奶調和，呈現綿密滑順的口感；「許慶良酪梨布丁鮮奶」同樣售價80元，則在酪梨鮮奶基底加入大苑子手工布丁，讓濃醇奶香之外，再多一層柔嫩口感。

除了酪梨系列，手工布丁也同步加入經典茶飲。「布丁奶茶」大杯北部70元、中南部65元，以奶茶搭配滑嫩布丁，茶香與奶香交織；「許慶良布丁鮮奶茶」大杯北部80元、中南部75元，則以許慶良特A級鮮奶調製，融合茶香與手工布丁，口感較為滑順。

四款飲品將於9月11日起全台門市販售，從酪梨鮮奶到布丁奶茶，分別鎖定喜歡濃郁奶香、滑嫩口感的消費者。實際販售品項、供應狀況及優惠方式，仍依各門市現場公告為準。

酪梨 鮮奶 奶茶

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