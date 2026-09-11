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故宮貼紙「無用廢物」太嗆 集結清宮奏摺毒舌帝王真跡 網讚實用瘋搶

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
故宮精品推出「皇上EMO-透明貼紙」，商品創意來自於國立故宮博物院院藏品「宮中檔奏摺－康熙朝、雍正朝及嘉慶朝」。圖／取自故宮精品網路商城
故宮精品推出「皇上EMO-透明貼紙」，商品創意來自於國立故宮博物院院藏品「宮中檔奏摺－康熙朝、雍正朝及嘉慶朝」。圖／取自故宮精品網路商城

故宮文創商品大受歡迎，最新推出的「皇上EMO-透明貼紙」，集結清宮奏摺中最赤裸、最毒舌的帝王真跡，包括「無恥無能之廢物」、「觀汝似有瘋症」、「無用廢物」等皇上EMO硃批，在Threads爆紅。網友表示，「好實用」、「嘉慶皇帝真的很派」、「我也有買，愛死，怎麼可能不買」。

故宮精品推出「皇上EMO-透明貼紙」，商品創意來自於國立故宮博物院院藏品「宮中檔奏摺－康熙朝、雍正朝及嘉慶朝」。內容為6款皇上EMO硃批，字樣包括「無恥無能之廢物」、「不必來」、「觀汝似有瘋症」、「無用廢物」、「千古未聞之奇醜」、「爾等迂謬糊塗不堪」。

商品說明介紹，連皇上都有想發瘋的時刻，「皇上EMO貼紙」集結清宮奏摺中最赤裸、最毒舌的帝王真跡。無論是面對職場困境的「無恥無能之廢物」，還是對荒謬現狀的「觀汝似有瘋症」，每句硃批皆標示皇帝與年份。透明貼紙隨手一貼即完美融入生活情境，「用皇帝的帝王級厭世，優雅替你的負面情緒優雅發聲」。

「皇上EMO貼紙」已有不少網友手刀購入，貼在水壺、平板等個人物品。網友表示，「好用，識別度高」、「貼這會被告霸凌吧，只能貼給自己，但幹嘛內耗啦」、「下次路過再衝上去買」、「我需要這個來貼行李箱，看哪個有瘋症的會拿錯」、「謝謝故宮，我要去買」、「想知道誰是被罵無恥無能之廢物」、「故宮應該要出LINE貼圖吧」、「可以做成連續章嗎」、「我可以貼在收銀台給客人看那一側嗎」、「我需要整捲紙膠帶啊」、「有夠愛，每張都好實用」、「讓歷史變有趣，才是故宮在這個時代的本事」。

文創商品 故宮 國立故宮博物院

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