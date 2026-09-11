快訊

亞運男籃／陳盈駿指聲明不符事實 籃協：賽程落幕再說明始末

蘋果10月有望再推9新品！觸控MacBook Ultra、iPad mimi、HomePad超期待

王偉忠讚選情順「蔣萬安要頭暈」沈伯洋：提醒現在市政需被關注

聽新聞
0:00 / 0:00

辛蒂克勞馥重返克萊恩蒙塔納 OMEGA冠名歐洲名人賽喜迎25周年紀念

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
超模辛蒂克勞馥（Cindy Crawford）近日重返於瑞士舉辦的歐米茄歐洲名人賽（OMEGA Masters），並配戴上一只星座鑽表，呈現經典雋永風格。圖／OMEGA提供
超模辛蒂克勞馥（Cindy Crawford）近日重返於瑞士舉辦的歐米茄歐洲名人賽（OMEGA Masters），並配戴上一只星座鑽表，呈現經典雋永風格。圖／OMEGA提供

在瑞士阿爾卑斯山脈的晴空之下，歐米茄歐洲名人賽（OMEGA Masters）今年正式迎向品牌冠名贊助的第25周年。自1939年起固定於克萊恩蒙塔納（Crans-Montana）舉辦的這項高爾夫盛事，前身可追溯至1923年的瑞士公開賽，不僅是歐洲歷史最悠久的經典賽場，亦是精準工藝與高山運動文化交會的殿堂。

為慶祝這段深厚的長遠承諾，歐米茄特別邀請合作悠久的品牌大使、超模辛蒂克勞馥（Cindy Crawford）重返賽場。她早在1997年便曾與高球名將柯林蒙哥馬利（Colin Montgomerie）同場揮桿，並在1998、2002與2003年多次親臨現場。OMEGA總裁Raynald Aeschlimann感性指出，辛蒂克勞馥是賽事早期歲月的重要象徵，她的回歸更完美見證OMEGA對永續夥伴關係的珍視與傳承。

只見辛蒂克勞馥身著大地色輕盈夾克與白色寬褲，腕間配戴上一只星座系列（Constellation）雙色金屬腕表。經典的爪托與細緻的金屬奢華線條，在陽光下閃耀著雋永光采；Cindy Crawford笑稱克萊恩蒙塔納球場一如記憶中美麗，而能再次親身感受高爾夫的魅力與品牌深厚的瑞士製表靈魂，她內心充滿著感動與榮幸。

她手上的星座系列腕表承襲了1952年的眾多元素，有所變、有所不變，像是39毫米在50年代屬於男士配戴款式，但今日已然是中性或女性自信的份量表徵；面盤上12點鐘方向有著草寫的Constellation字樣與OMEGA經典Logo，同時六點鐘方向的Co-Axial Master Chronometer字樣則代表著機芯採用同軸擒縱系統，並通過大師天文台認證，延續經典風格、但在本質上提升至新一代的高級精密水準，也像是瑞士高山果嶺上的自我砥礪、更上層樓。

OMEGA星座系列腕表（131.20.39.20.52.002），39毫米、精鋼與黃金、8800同軸擒縱自動上鍊機芯、通過大師天文台認證、時標鑲嵌鑽石，46萬元。圖／OMEGA提供
OMEGA星座系列腕表（131.20.39.20.52.002），39毫米、精鋼與黃金、8800同軸擒縱自動上鍊機芯、通過大師天文台認證、時標鑲嵌鑽石，46萬元。圖／OMEGA提供

辛蒂克勞馥（Cindy Crawford）曾在1997、1998、2002、2003多次親臨克萊恩蒙塔納（Crans-Montana）的高山高爾夫球盛會，見證OMEGA與高爾夫球的精彩過往與現代。圖／OMEGA提供
辛蒂克勞馥（Cindy Crawford）曾在1997、1998、2002、2003多次親臨克萊恩蒙塔納（Crans-Montana）的高山高爾夫球盛會，見證OMEGA與高爾夫球的精彩過往與現代。圖／OMEGA提供

OMEGA品牌大使、超模辛蒂克勞馥（Cindy Crawford）。圖／OMEGA提供
OMEGA品牌大使、超模辛蒂克勞馥（Cindy Crawford）。圖／OMEGA提供

辛蒂克勞馥 歐洲 工藝

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

終極的奢華用聽的？PIAGET超薄Polo三問表 聆聽神聖秩序的真切顯化

台北101頂級珠寶腕表大賞經濟論壇首開講！ 39場深度鑑賞禮讚時間

TOD'S遠東大巨蛋旗艦店開幕！Pashmy男裝獨賣、「小金豆」包搶眼亮相

頂級大克拉Type IIa美鑽現身！Chopard 6億高級珠寶時計限時全台巡展

相關新聞

故宮貼紙「無用廢物」太嗆 集結清宮奏摺毒舌帝王真跡 網讚實用瘋搶

故宮文創商品大受歡迎，最新推出的「皇上EMO-透明貼紙」，集結清宮奏摺中最赤裸、最毒舌的帝王真跡，包括「無恥無能之廢物」、「觀汝似有瘋症」、「無用廢物」等皇上EMO硃批，在Threads爆紅。網友表示，「好實用」、「嘉慶皇帝真的很派」、「我也有買，愛死，怎麼可能不買」。

AirPods 5升級登場！主動式降噪加強50% 全系列支援「即時翻譯」功能

針對喜歡開放式耳機的配戴感，又想要擁有主動式降噪功能的使用者，Apple在秋季發表會推出了全新AirPods 5，除了帶來更強大的「主動式降噪」功能，搭配重新打造的音質、即時翻譯與更完整的耐用性，以更實惠的價格帶來升級的聆聽體驗。

Apple首款摺疊機iPhone Duo來了！新Apple Watch、AirPods 5同步登場

全球果粉等待多年的時刻終於到來！Apple於秋季新品發表會正式推出首款可摺疊的iPhone Duo，宣告正式邁向摺疊新時代。這款被視為繼初代iPhone後最具顛覆性的革命性新品，展開後擁有7.6吋大螢幕，搭載最新A20 Pro晶片並支援Apple Pencil，台灣建議售價自74,900元起跳，成為史上最貴iPhone。

辛蒂克勞馥重返克萊恩蒙塔納 OMEGA冠名歐洲名人賽喜迎25周年紀念

在瑞士阿爾卑斯山脈的晴空之下，歐米茄歐洲名人賽（OMEGA Masters）今年正式迎向品牌冠名贊助的第25周年。自1939年起固定於克萊恩蒙塔納（Crans-Montana）舉辦的這項高爾夫盛事，前身可追溯至1923年的瑞士公開賽，不僅是歐洲歷史最悠久的經典賽場，亦是精準工藝與高山運動文化交會的殿堂。

HUBLOT宣布最新品牌大使 「氣球狗」藝術大師Jeff Koons入列！

瑞士頂級製表品牌HUBLOT宇舶表宣布，邀請全球最具影響力的當代藝術大師Jeff Koons出任品牌大使。兩者的創新旅程皆始於1980年，當時HUBLOT以黃金表殼搭配橡膠表帶顛覆傳統，Jeff Koons則於同年在紐約新當代藝術博物館（New Museum）舉行首次個展《The New》；如今兩大巨頭跨界交會，將材料科學與微型製表工藝傾注於時間載體，開啟當代藝術與時間的新一篇章對談。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。