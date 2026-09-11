辛蒂克勞馥重返克萊恩蒙塔納 OMEGA冠名歐洲名人賽喜迎25周年紀念

在瑞士阿爾卑斯山脈的晴空之下，歐米茄歐洲名人賽（OMEGA Masters）今年正式迎向品牌冠名贊助的第25周年。自1939年起固定於克萊恩蒙塔納（Crans-Montana）舉辦的這項高爾夫盛事，前身可追溯至1923年的瑞士公開賽，不僅是歐洲歷史最悠久的經典賽場，亦是精準工藝與高山運動文化交會的殿堂。

為慶祝這段深厚的長遠承諾，歐米茄特別邀請合作悠久的品牌大使、超模辛蒂克勞馥（Cindy Crawford）重返賽場。她早在1997年便曾與高球名將柯林蒙哥馬利（Colin Montgomerie）同場揮桿，並在1998、2002與2003年多次親臨現場。OMEGA總裁Raynald Aeschlimann感性指出，辛蒂克勞馥是賽事早期歲月的重要象徵，她的回歸更完美見證OMEGA對永續夥伴關係的珍視與傳承。

只見辛蒂克勞馥身著大地色輕盈夾克與白色寬褲，腕間配戴上一只星座系列（Constellation）雙色金屬腕表。經典的爪托與細緻的金屬奢華線條，在陽光下閃耀著雋永光采；Cindy Crawford笑稱克萊恩蒙塔納球場一如記憶中美麗，而能再次親身感受高爾夫的魅力與品牌深厚的瑞士製表靈魂，她內心充滿著感動與榮幸。

她手上的星座系列腕表承襲了1952年的眾多元素，有所變、有所不變，像是39毫米在50年代屬於男士配戴款式，但今日已然是中性或女性自信的份量表徵；面盤上12點鐘方向有著草寫的Constellation字樣與OMEGA經典Logo，同時六點鐘方向的Co-Axial Master Chronometer字樣則代表著機芯採用同軸擒縱系統，並通過大師天文台認證，延續經典風格、但在本質上提升至新一代的高級精密水準，也像是瑞士高山果嶺上的自我砥礪、更上層樓。

OMEGA星座系列腕表（131.20.39.20.52.002），39毫米、精鋼與黃金、8800同軸擒縱自動上鍊機芯、通過大師天文台認證、時標鑲嵌鑽石，46萬元。圖／OMEGA提供

辛蒂克勞馥（Cindy Crawford）曾在1997、1998、2002、2003多次親臨克萊恩蒙塔納（Crans-Montana）的高山高爾夫球盛會，見證OMEGA與高爾夫球的精彩過往與現代。圖／OMEGA提供