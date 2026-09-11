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HUBLOT宣布最新品牌大使 「氣球狗」藝術大師Jeff Koons入列！

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
HUBLOT宣布最新品牌大使、當代藝術家Jeff Koons。圖／HUBLOT提供
HUBLOT宣布最新品牌大使、當代藝術家Jeff Koons。圖／HUBLOT提供

瑞士頂級製表品牌HUBLOT宇舶表宣布，邀請全球最具影響力的當代藝術大師Jeff Koons出任品牌大使。兩者的創新旅程皆始於1980年，當時HUBLOT以黃金表殼搭配橡膠表帶顛覆傳統，Jeff Koons則於同年在紐約新當代藝術博物館（New Museum）舉行首次個展《The New》；如今兩大巨頭跨界交會，將材料科學與微型製表工藝傾注於時間載體，開啟當代藝術與時間的新一篇章對談。

HUBLOT將藝術DNA納入表款設計已行之有年，例如自2016年起與刺青藝術家Maxime Plescia-Buchi發表幾何線條的Big Bang Sang Bleu，2017年攜手雕塑家Richard Orlinski打造立體切面的Classic Fusion，2019年結合Marc Ferrero故事畫派呈現Big Bang One Click，乃至於2024年由Daniel Arsham操刀的MP-17 MECA-10水滴形腕表，都能體現Hublot「融合的藝術」精神，透過顛覆傳統結構、形體與前衛材質，將藝術家的創意完美二創為手腕上的機械DNA。

身為當代當紅藝術明星，Jeff Koons過往已以《Balloon Dog》、《Rabbit》等作品聞名，他擅長將氣球等日常物品改造以放大量體、鏡面拋光質感與工業感、轉化為永恆雕塑，也幽默、也帶來人文思考，其作品更曾創下9,110萬美元的驚人拍賣紀錄。過去HUBLOT延攬藝術家加入品牌陣營後多發表不只一次的聯名時計，相信Hublot跟Jeff Koons很快將為人們帶來極具視覺震撼的聯名新品，是金屬、是拋光、是氣球狗狗還是兔子？答案且讓時間揭開最終面紗。

HUBLOT以藍寶石「花瓣」在手腕上重現了村上隆討喜的藝術元素，是可每天賞玩、配戴的時光藝術。圖／HUBLOT提供
HUBLOT以藍寶石「花瓣」在手腕上重現了村上隆討喜的藝術元素，是可每天賞玩、配戴的時光藝術。圖／HUBLOT提供

時間宛如水一般的流動性，Daniel Arsham與HUBLOT共創MP-17 MECA-10水滴形腕表的靈感。圖／HUBLOT提供
時間宛如水一般的流動性，Daniel Arsham與HUBLOT共創MP-17 MECA-10水滴形腕表的靈感。圖／HUBLOT提供

以「微笑小花」為知名創作手法的村上隆，過去曾與HUBLOT合作發表聯名的MP-15 村上隆藍寶石陀飛輪。圖／HUBLOT提供
以「微笑小花」為知名創作手法的村上隆，過去曾與HUBLOT合作發表聯名的MP-15 村上隆藍寶石陀飛輪。圖／HUBLOT提供

藝術家Daniel Arsham。圖／HUBLOT提供
藝術家Daniel Arsham。圖／HUBLOT提供

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