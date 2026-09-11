AirPods 5升級登場！主動式降噪加強50% 全系列支援「即時翻譯」功能

針對喜歡開放式耳機的配戴感，又想要擁有主動式降噪功能的使用者，Apple在秋季發表會推出了全新AirPods 5，除了帶來更強大的「主動式降噪」功能，搭配重新打造的音質、即時翻譯與更完整的耐用性，以更實惠的價格帶來升級的聆聽體驗。

AirPods 5採用開放式耳機設計，加入全新多孔聲學架構與新一代「適應性等化」，讓聲音表現更加豐富細膩；搭配改良後的運算音訊演算法，所消除的噪音量比AirPods 4主動式降噪款最高可達50%。對於習慣在通勤、辦公或旅途中使用開放式耳機的使用者來說，能在保有開放式配戴感的同時降低環境噪音，是AirPods 5此次最大的升級亮點。

除了主動式降噪，AirPods 5也加入更自然的「通透模式」，能清楚傳達人聲與周遭聲音；「適應性音訊」則會依照環境動態融合通透模式與主動式降噪，提供更合適的聆聽效果。「對話感知」也能在使用者開始說話時自動降低媒體音量，方便與身旁的人交談。

另一項亮點是「即時翻譯」。由Apple Intelligence驅動，使用者設定好「翻譯」App並下載所需語言後，只要同時按壓兩側耳機柄、說出「Siri，開始即時翻譯」或按下iPhone的動作按鈕，透過AirPods聆聽翻譯後的對話。在「主動式降噪」和運算音訊技術的驅動下，現在全系列AirPods皆支援此功能。

AirPods 5也提供搭配無線充電盒的版本，進一步提升操作與續航體驗。這款版本首度在開放式AirPods外型中加入力度感測器，使用者可直接在耳機柄向上或向下滑動調整音量。啟用主動式降噪時，單次充電最長可播放5小時，搭配充電盒總聆聽時間最長可達22小時；充電盒支援Apple Watch充電器、Qi相容充電器及USB-C。

AirPods 5售價4,490元，搭配無線充電盒版本售價5,190元，即日起開放預購，9月18日開始供貨。產品整體採用40%再生材料，無線充電盒更使用70%再生塑膠，持續朝Apple2030年整體營運碳中和目標邁進。