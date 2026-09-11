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Apple首款摺疊機iPhone Duo來了！新Apple Watch、AirPods 5同步登場

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
iPhone Duo將於台灣時間10月16日晚上8點起開放預訂，10月23日起正式供貨，與美國同樣列入全球首波開賣市場。記者黃筱晴／攝影
iPhone Duo將於台灣時間10月16日晚上8點起開放預訂，10月23日起正式供貨，與美國同樣列入全球首波開賣市場。記者黃筱晴／攝影

全球果粉等待多年的時刻終於到來！Apple於秋季新品發表會正式推出首款可摺疊的iPhone Duo，宣告正式邁向摺疊新時代。這款被視為繼初代iPhone後最具顛覆性的革命性新品，展開後擁有7.6吋大螢幕，搭載最新A20 Pro晶片並支援Apple Pencil，台灣建議售價自74,900元起跳，成為史上最貴iPhone。

本次發表會別具歷史意義，由新任執行長John Ternus首度挑大樑主持。Ternus在開場致詞中感性回顧，25年前踏入Apple大門時，從未想過會有這一刻，並強調Apple的核心價值始終是對細節的極致追求，以及設計的簡約直覺，目標是打造真正能對人類生活產生深遠影響的產品。而前執行長Tim Cook也在預錄影片中驚喜現身，為Apple的全新篇章揭開序幕。

iPhone Duo機身邊框採用5級鈦金屬打造，鉸鏈則由超過100個精密零組件與碳纖維支撐板構成，完全展開後呈現歷來最薄的iPhone機身。針對外界最在意的螢幕摺痕問題，內螢幕採用特製聚合物抗刮鍍膜與抗眩光的奈米紋理表面，多層壓合結構在彎折時能像書頁般滑動、釋放壓力，實際摺痕存在感相當低，視覺與觸覺體驗都更加平滑。

iPhone Duo外螢幕為5.4吋，與展開後的7.6吋超Retina XDR內螢幕維持相同顯示比例，開闔時內外螢幕的切換動畫流暢連貫。此外，螢幕下鏡頭在平時未啟用時，相機區域能與周圍像素融為一體，隱藏於螢幕之下；進行視訊通話時則會自然浮現，讓整體螢幕視覺更加完整。

軟體方面則結合全新iOS 27，不僅支援雙APP並排多工，還可透過外螢幕預覽拍照，預計今年稍晚更將正式支援USB-C版Apple Pencil書寫，開創前所未見的生產力體驗。

iPhone 18 Pro系列同樣迎來升級，攝影愛好者敲碗已久的「可變光圈」終於成真。全新4,800萬像素融合主相機導入6片雷射切割葉片，無論是昏暗夜景的進光量，或是大合照的景深，都能精準掌控；相機App亦新增手動光圈與快門等專業級控制項目。搭配最新2奈米A20 Pro晶片與新一代均溫板散熱架構，效能與續航都有感提升。全新「勃根地紅」與「冰川藍」配色討論度超高，iPhone 18 Pro與iPhone 18 Pro Max台灣售價分別為44,900元與49,900元起。

同步登場的還有全新Apple Watch Series 12，換上高頻率全新健康感測系統，每5秒即可量測一次心率，並新增「準備指數」與「健康年齡」評估；此外，也同步發表續航長達2天的頂級戶外錶款Apple Watch Ultra 4。無耳塞設計的AirPods 5則迎來內部聲學架構重塑，主動降噪效能大幅提升50%，更結合Siri AI支援即時翻譯與耳機柄滑動音量調節。

iPhone 18 Pro系列將於9月12日起在台開放預購、9月18日開賣；萬眾矚目的摺疊機iPhone Duo則預計於10月16日展開預售，10月23日正式在台上市。

新任執行長John Ternus手持最新推出的iPhone Duo摺疊新機。圖／美聯社
新任執行長John Ternus手持最新推出的iPhone Duo摺疊新機。圖／美聯社

iPhone Duo將於台灣時間10月16日晚上8點起開放預訂，10月23日起正式供貨，與美國同樣列入全球首波開賣市場。記者黃筱晴／攝影
iPhone Duo將於台灣時間10月16日晚上8點起開放預訂，10月23日起正式供貨，與美國同樣列入全球首波開賣市場。記者黃筱晴／攝影

iPhone 18 Pro將推出4種優雅外觀，黑色、銀色、冰川藍色、勃根地紅色。記者黃筱晴／攝影
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發表會現場動態展示iPhone Duo新機的摺疊技術。圖／路透
發表會現場動態展示iPhone Duo新機的摺疊技術。圖／路透

頂級奈米紋理表面，能減少眩光和反射，打造霧面質感，極力減少折痕的顯現，觸感也絕佳。記者黃筱晴／攝影
頂級奈米紋理表面，能減少眩光和反射，打造霧面質感，極力減少折痕的顯現，觸感也絕佳。記者黃筱晴／攝影

發表會中同步登場的iPhone 18 Pro系列、Apple Watch Series 12系列，以及主動降噪功能再提升的AirPods 5。記者黃筱晴／攝影
發表會中同步登場的iPhone 18 Pro系列、Apple Watch Series 12系列，以及主動降噪功能再提升的AirPods 5。記者黃筱晴／攝影

發表會中同步登場的iPhone 18 Pro系列、Apple Watch Series 12系列，以及主動降噪功能再提升的AirPods 5。記者黃筱晴／攝影
發表會中同步登場的iPhone 18 Pro系列、Apple Watch Series 12系列，以及主動降噪功能再提升的AirPods 5。記者黃筱晴／攝影

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