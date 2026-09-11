Apple首款摺疊機iPhone Duo來了！新Apple Watch、AirPods 5同步登場

全球果粉等待多年的時刻終於到來！Apple於秋季新品發表會正式推出首款可摺疊的iPhone Duo，宣告正式邁向摺疊新時代。這款被視為繼初代iPhone後最具顛覆性的革命性新品，展開後擁有7.6吋大螢幕，搭載最新A20 Pro晶片並支援Apple Pencil，台灣建議售價自74,900元起跳，成為史上最貴iPhone。

本次發表會別具歷史意義，由新任執行長John Ternus首度挑大樑主持。Ternus在開場致詞中感性回顧，25年前踏入Apple大門時，從未想過會有這一刻，並強調Apple的核心價值始終是對細節的極致追求，以及設計的簡約直覺，目標是打造真正能對人類生活產生深遠影響的產品。而前執行長Tim Cook也在預錄影片中驚喜現身，為Apple的全新篇章揭開序幕。

iPhone Duo機身邊框採用5級鈦金屬打造，鉸鏈則由超過100個精密零組件與碳纖維支撐板構成，完全展開後呈現歷來最薄的iPhone機身。針對外界最在意的螢幕摺痕問題，內螢幕採用特製聚合物抗刮鍍膜與抗眩光的奈米紋理表面，多層壓合結構在彎折時能像書頁般滑動、釋放壓力，實際摺痕存在感相當低，視覺與觸覺體驗都更加平滑。

iPhone Duo外螢幕為5.4吋，與展開後的7.6吋超Retina XDR內螢幕維持相同顯示比例，開闔時內外螢幕的切換動畫流暢連貫。此外，螢幕下鏡頭在平時未啟用時，相機區域能與周圍像素融為一體，隱藏於螢幕之下；進行視訊通話時則會自然浮現，讓整體螢幕視覺更加完整。

軟體方面則結合全新iOS 27，不僅支援雙APP並排多工，還可透過外螢幕預覽拍照，預計今年稍晚更將正式支援USB-C版Apple Pencil書寫，開創前所未見的生產力體驗。

iPhone 18 Pro系列同樣迎來升級，攝影愛好者敲碗已久的「可變光圈」終於成真。全新4,800萬像素融合主相機導入6片雷射切割葉片，無論是昏暗夜景的進光量，或是大合照的景深，都能精準掌控；相機App亦新增手動光圈與快門等專業級控制項目。搭配最新2奈米A20 Pro晶片與新一代均溫板散熱架構，效能與續航都有感提升。全新「勃根地紅」與「冰川藍」配色討論度超高，iPhone 18 Pro與iPhone 18 Pro Max台灣售價分別為44,900元與49,900元起。

同步登場的還有全新Apple Watch Series 12，換上高頻率全新健康感測系統，每5秒即可量測一次心率，並新增「準備指數」與「健康年齡」評估；此外，也同步發表續航長達2天的頂級戶外錶款Apple Watch Ultra 4。無耳塞設計的AirPods 5則迎來內部聲學架構重塑，主動降噪效能大幅提升50%，更結合Siri AI支援即時翻譯與耳機柄滑動音量調節。

iPhone 18 Pro系列將於9月12日起在台開放預購、9月18日開賣；萬眾矚目的摺疊機iPhone Duo則預計於10月16日展開預售，10月23日正式在台上市。

新任執行長John Ternus手持最新推出的iPhone Duo摺疊新機。圖／美聯社

iPhone Duo將於台灣時間10月16日晚上8點起開放預訂，10月23日起正式供貨，與美國同樣列入全球首波開賣市場。記者黃筱晴／攝影

iPhone 18 Pro將推出4種優雅外觀，黑色、銀色、冰川藍色、勃根地紅色。記者黃筱晴／攝影

發表會現場動態展示iPhone Duo新機的摺疊技術。圖／路透

頂級奈米紋理表面，能減少眩光和反射，打造霧面質感，極力減少折痕的顯現，觸感也絕佳。記者黃筱晴／攝影

發表會中同步登場的iPhone 18 Pro系列、Apple Watch Series 12系列，以及主動降噪功能再提升的AirPods 5。記者黃筱晴／攝影