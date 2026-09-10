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iPhone Duo設計驚艷全球 台灣大林東閔：明年開始摺疊機會全面進化

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
台灣大個人用戶事業群商務長林東閔認為，蘋果為iPhone DUO所做的更新，一定會讓全球摺疊機廠商有更多靈感，他認為，明年開始，所有的摺疊機種都會全面進化。記者馬瑞璿／攝影
台灣大個人用戶事業群商務長林東閔認為，蘋果為iPhone DUO所做的更新，一定會讓全球摺疊機廠商有更多靈感，他認為，明年開始，所有的摺疊機種都會全面進化。記者馬瑞璿／攝影

蘋果摺疊機iPhone Duo今（10）日首度現身，全球驚艷。雖然iPhone Duo並不是全球第一款摺疊機，但蘋果為摺疊機而做的介面優化設計，不僅吸引全球消費者，更引起業界關注；台灣大個人用戶事業群商務長林東閔認為，蘋果為iPhone Duo所做的更新，一定會讓全球摺疊機廠商有更多靈感，他認為，明年開始，所有的摺疊機種都會全面進化。

全球不少手機品牌廠都出過摺疊機種，不過，目前摺疊機種仍遇到兩大問題，一是螢幕攤開的時候，摺痕仍然相當清晰，二則是軟體App並不會因為摺疊機，而自動調校顯示畫面，也因此，即便摺疊機螢幕尺寸很大，但是App顯示畫面卻相當小，造成用戶使用上的困擾。

不過，iPhone Duo發表時，明顯看不到摺疊機痕跡；林東閔分析，iPhone Duo的表層奈米紋理保護層，剛性比業界材料高出40%，「讓摺痕比較不明顯」，「這句話點破了一件產業講了六年都沒講白的事：折痕主要是光學問題，不是幾何問題」，而蘋果選擇的做法是「與其消滅摺痕，不如消滅摺痕的可見性，這不是取巧，這是抓對了問題的定義」。

此外，在應用介面上，林東閔表示，過去，iPhone大部分都是將Dock選單放在螢幕下方，但這一次，為了讓iPhone Duo使用體驗更流暢，蘋果將Dock選單改放在右方，方便使用者操作；動態島也縮小，只在必要的時候顯示相關資訊；同時，也有一顆埋藏在螢幕下的鏡頭，只有使用Facetime等功能時，才會秀出來。

林東閔認為，蘋果在摺疊機上軟體應用設計，一定會讓全球摺疊機廠商有更多靈感，其他廠商有可能跟隨、也有可能因此超越；但無論如何，可以預期明年摺疊機款一定會全面進化，也會讓使用者更接受這個產品。

不過，iPhone Duo售價高達7萬4900元，也讓許多消費者望之卻步。林東閔倒是看好iPhone Duo後續市場表現。

他表示，iPhone Duo售價雖然不低，但台灣本來就是一個偏好高階手機的市場，對原本使用iPhone Pro Max的消費者而言，iPhone Duo更像是再往上一階的產品選擇，他預期，iPhone Duo可能吸引部分Pro Max用戶投入摺疊機懷抱，反而有機會進一步拉高整體高階手機市場規模。

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