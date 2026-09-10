「醜聞」演出突破從影以來最大尺度！TASAKI經典珠寶助攻孫藝珍記者會

南韓戲劇女神孫藝珍日前出席全新19禁古裝劇《醜聞》（The Scandal）記者會，以一襲俐落黑色洋裝優雅亮相，展現從容自信的現代氣場。她指尖配戴TASAKI經典balance arm diamonds pavé阿古屋珍珠鑲鑽戒指，以圓潤珍珠與幾何線條的強烈對比，為整體造型點睛。

備受討論的《醜聞》即將於9月18日在Netflix上線，改編自法國名著《危險關係》及 2003 年同名經典電影，背景設定於限制重重的朝鮮時代。孫藝珍首度突破出道以來最大尺度，飾演聰慧卻受時代壓抑的「趙氏夫人」，與池昌旭、NANA（林珍兒）展開一場充滿情慾與權謀的危險誘惑賭局。這是孫藝珍升格人母後強勢回歸的重磅大作，不僅首度挑戰演繹表裡不一、暗藏野心的謀略家，更突破出道以來最大尺度演出。

戲裡角色深具雙重魅力，戲外孫藝珍則選搭TASAKI balance arm系列，完美契合新劇氛圍。該系列於2024年品牌創立70週年之際發表並在台上市，設計線條刻畫兩手交疊相扣的意象，以標誌性的直線幾何語彙重新演繹珍珠與璀璨鑽石的平衡美學，展現TASAKI對創新工藝與當代設計的持續探索。