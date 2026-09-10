快訊

山東青島貨輪火災…25名失聯者全數尋獲 均無生命體徵

北醫助理教授抱摸女下屬噁稱「父愛」丟飯碗 逆轉獲賠81萬薪水

聽新聞
0:00 / 0:00

當巴黎高訂遇上美式休閒！CELINE攜手Reebok重現80年代復古運動鞋

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
CELINE/Reebok Freestyle Lo運動鞋螢光白款形象圖。圖／CELINE提供
CELINE/Reebok Freestyle Lo運動鞋螢光白款形象圖。圖／CELINE提供

CELINE 2027春夏大秀率先曝光後，一直備受關注的CELINE與Reebok聯名鞋款CELINE/Reebok Freestyle Lo正式要上市了！這也是CELINE創意總監Michael Rider上任後，品牌首次推出運動鞋聯名作品，蔚為話題。

這次合作選用Reebok在1982年誕生的Freestyle Lo原型鞋款，是史上最早專為女性設計的健身運動鞋。設計團隊捨棄原版外側塑膠飾片，以極簡線條重新演繹，整體運動鞋採用極為柔軟的羔羊皮打造，保留鞋頭透氣孔這項經典運動細節，完美融合巴黎高級時裝質感與美式復古運動基因。

細節處可見雙品牌巧思。鞋舌織標同時印有CELINE以及暱稱「雪花Logo」的Reebok Classic經典系列標識，鞋後跟的地方左右腳分別壓印CELINE標誌的Triomphe圖案與Reebok Classic標誌。每雙鞋另附同色皮革吊牌，雙面刻印兩大品牌徽記，可作為配件掛於鞋身。鞋款一共推出八款純色配色，包含螢光白、全黑、奶油黃、淺米色、花生色、深棕、酒紅與螢光紅，而紐約、東京門市還有城市限定配色。全系列鞋款首波已於9月10日起在CELINE全球官網與指定精品店販售。

本次聯名主題為「HERITAGE 2 WAYS: PARIS STREET, AMERICAN MOVEMENT」，詮釋巴黎街頭風格與美式運動文化兩種傳承。CELINE以極簡美學提昇復古運動鞋的精緻度，Reebok則保留經典輪廓與文化底蘊，兩者碰撞出兼具日常實穿與時尚態度的新作，不僅是精品與運動品牌的跨界，更重新定義了當代休閒鞋款的穿搭。

CELINE/Reebok Freestyle Lo運動鞋黑色款。圖／CELINE提供
CELINE/Reebok Freestyle Lo運動鞋黑色款。圖／CELINE提供

CELINE/Reebok Freestyle Lo運動鞋花生色款。圖／CELINE提供
CELINE/Reebok Freestyle Lo運動鞋花生色款。圖／CELINE提供

CELINE/Reebok Freestyle Lo運動鞋螢光白款形象圖。圖／CELINE提供
CELINE/Reebok Freestyle Lo運動鞋螢光白款形象圖。圖／CELINE提供

CELINE/Reebok Freestyle Lo運動鞋深棕色款。圖／CELINE提供
CELINE/Reebok Freestyle Lo運動鞋深棕色款。圖／CELINE提供

CELINE/Reebok Freestyle Lo運動鞋奶油黃款。圖／CELINE提供
CELINE/Reebok Freestyle Lo運動鞋奶油黃款。圖／CELINE提供

CELINE/Reebok Freestyle Lo運動鞋螢光白款。圖／CELINE提供
CELINE/Reebok Freestyle Lo運動鞋螢光白款。圖／CELINE提供

CELINE/Reebok Freestyle Lo運動鞋奶油黃款形象圖。圖／CELINE提供
CELINE/Reebok Freestyle Lo運動鞋奶油黃款形象圖。圖／CELINE提供

CELINE/Reebok Freestyle Lo運動鞋螢光紅款。圖／CELINE提供
CELINE/Reebok Freestyle Lo運動鞋螢光紅款。圖／CELINE提供

CELINE/Reebok Freestyle Lo運動鞋螢光紅款形象圖。圖／CELINE提供
CELINE/Reebok Freestyle Lo運動鞋螢光紅款形象圖。圖／CELINE提供

CELINE/Reebok Freestyle Lo運動鞋奶油黃款形象圖。圖／CELINE提供
CELINE/Reebok Freestyle Lo運動鞋奶油黃款形象圖。圖／CELINE提供

CELINE/Reebok Freestyle Lo運動鞋米色款形象圖。圖／CELINE提供
CELINE/Reebok Freestyle Lo運動鞋米色款形象圖。圖／CELINE提供

CELINE/Reebok Freestyle Lo運動鞋螢光紅款形象圖。圖／CELINE提供
CELINE/Reebok Freestyle Lo運動鞋螢光紅款形象圖。圖／CELINE提供

CELINE 品牌

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

adidas Originals首度聯名Simone Rocha 運動服飾注入浪漫少女心

與時光逆行！Miu Miu微風南山店重新開幕 秋冬Upcycled系列限時秀

暴雨開炸說來就來！PALLADIUM首度科技聯名GORE-TEX，全天候防水機能潮鞋再升級

羅密歐貝克漢入鏡Burberry 2026冬季形象廣告 演繹倫敦的喧囂與活力

相關新聞

iPhone Duo、18 Pro系列亮相！電信三雄限量預約、預購資訊一次看

備受全球矚目的iPhone 18 Pro系列以及蘋果首款摺疊機iPhone Duo亮相，電信三雄公布限量預約資訊，想要搶先體驗新機的果粉別錯過。

「醜聞」演出突破從影以來最大尺度！TASAKI經典珠寶助攻孫藝珍記者會

南韓戲劇女神孫藝珍日前出席全新19禁古裝劇《醜聞》（The Scandal）記者會，以一襲俐落黑色洋裝優雅亮相，展現從容自信的現代氣場。她指尖配戴TASAKI經典balance arm diamonds pavé阿古屋珍珠鑲鑽戒指，以圓潤珍珠與幾何線條的強烈對比，為整體造型點睛。

當巴黎高訂遇上美式休閒！CELINE攜手Reebok重現80年代復古運動鞋

在CELINE 2027春夏大秀率先曝光後，一直備受關注的CELINE與Reebok聯名鞋款CELINE/Reebok Freestyle Lo正式要上市了！這也是CELINE創意總監Michael Rider上任後，品牌首次推出運動鞋聯名作品，蔚為話題。

微醉入茶變身限定手搖飲！三得利攜手季緣 限時3天快閃華山

三得利全球烈酒公司旗下低酒精飲料品牌 Horoyoi 微醉攜手手搖飲品牌季緣，推出「Horoyoi 夏日微醉手搖店 feat. 季緣」，9月18日至20日限定進駐台北華山，以茶飲風味為切入，推出兩款聯名限定調飲，並結合攝影棚、美甲、塔羅等互動體驗，將「調頻系女孩」概念延伸至夏日生活場景。

iPhone 18 Pro系列實機搶先看！勃根地紅奢華登場 可變光圈相機超有感

Apple發表全新iPhone 18 Pro系列，帶來奢華風格的2款全新色系，其中「勃根地紅色」超美，與「冰川藍色」的冷冽風格對比，在發表會現場各有擁護者。記者在現場實際體驗，磨砂玻璃背蓋與同色系邊框的細膩工藝，特別是低調奢華的勃根地紅，隨著角度變化散發出不同光澤，而冰川藍則透出如極地冰層般的清透冷光，實機質感遠比官網照片更具吸引力。

清湯映月、炭火成詩！「山里見月」雙品牌抱回台中鍋烤節雙大獎

在繁華喧囂的台中街頭，有處能讓味蕾與心靈同時獲得平靜的餐飲天地。以極致食材與職人精神聞名的餐飲品牌「山里見月」與「月見里山崇德館」，在眾多強敵環伺的「2026台中鍋烤節」專業評選中脫穎而出，分別榮獲「金蔬獎第一名」與「金烤組第二名」的殊榮。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。