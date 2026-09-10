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當巴黎高訂遇上美式休閒！CELINE攜手Reebok重現80年代復古運動鞋
在CELINE 2027春夏大秀率先曝光後，一直備受關注的CELINE與Reebok聯名鞋款CELINE/Reebok Freestyle Lo正式要上市了！這也是CELINE創意總監Michael Rider上任後，品牌首次推出運動鞋聯名作品，蔚為話題。
這次合作選用Reebok在1982年誕生的Freestyle Lo原型鞋款，是史上最早專為女性設計的健身運動鞋。設計團隊捨棄原版外側塑膠飾片，以極簡線條重新演繹，整體運動鞋採用極為柔軟的羔羊皮打造，保留鞋頭透氣孔這項經典運動細節，完美融合巴黎高級時裝質感與美式復古運動基因。
細節處可見雙品牌巧思。鞋舌織標同時印有CELINE以及暱稱「雪花Logo」的Reebok Classic經典系列標識，鞋後跟的地方左右腳分別壓印CELINE標誌的Triomphe圖案與Reebok Classic標誌。每雙鞋另附同色皮革吊牌，雙面刻印兩大品牌徽記，可作為配件掛於鞋身。鞋款一共推出八款純色配色，包含螢光白、全黑、奶油黃、淺米色、花生色、深棕、酒紅與螢光紅，而紐約、東京門市還有城市限定配色。全系列鞋款首波已於9月10日起在CELINE全球官網與指定精品店販售。
本次聯名主題為「HERITAGE 2 WAYS: PARIS STREET, AMERICAN MOVEMENT」，詮釋巴黎街頭風格與美式運動文化兩種傳承。CELINE以極簡美學提昇復古運動鞋的精緻度，Reebok則保留經典輪廓與文化底蘊，兩者碰撞出兼具日常實穿與時尚態度的新作，不僅是精品與運動品牌的跨界，更重新定義了當代休閒鞋款的穿搭。
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