微醉入茶變身限定手搖飲！三得利攜手季緣 限時3天快閃華山

三得利全球烈酒公司旗下低酒精飲料品牌 Horoyoi 微醉攜手手搖飲品牌季緣，推出「Horoyoi 夏日微醉手搖店 feat. 季緣」，9月18日至20日限定進駐台北華山，以茶飲風味為切入，推出兩款聯名限定調飲，並結合攝影棚、美甲、塔羅等互動體驗，將「調頻系女孩」概念延伸至夏日生活場景。

此次聯名以 Horoyoi 微醉輕盈柔和的酒感，搭配季緣茶飲特色，推出「微醉貴妃烏龍凍」與「微醉淘氣蜜桃青」兩款限定手搖。其中前者以白色沙瓦搭配貴妃烏龍茶凍，酸甜清爽的酒飲風味交織烏龍茶香與茶凍口感；後者則以乳酸沙瓦結合水蜜桃青韻茶王，果香、青茶與微碳酸感相互交疊，呈現柔和酸甜風味。兩款飲品每日各限量200杯，售價分別為80元與100元。

除了飲品，現場也以藍粉色調、遮陽傘與木質高腳桌打造夏日度假氛圍，並設置微醉攝影棚。消費者購買限定調飲後，追蹤雙方官方Instagram並完成指定打卡，即可兌換限定飲料提袋；完成 Horoyoi 官方Threads置頂貼文轉發，還能從美甲或塔羅體驗中擇一參加。

9月20日則邀請「微醉知音」Sabrina胡恂舞現場首唱全新品牌廣告曲，演出後更化身一日店長，與粉絲分享聯名周邊及她對「調頻系女孩」的理解。從想熱鬧、想獨處，到想全力以赴或暫時慢下來，Horoyoi希望透過不同風味與體驗，讓每種當下狀態都有自己的微Moment。

這次跨界也不限於快閃現場，消費者可自行購買季緣茶飲，再搭配便利商店販售的 Horoyoi 微醉，延伸出個人化的飲用方式，讓聯名從三日限定活動走進日常。

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