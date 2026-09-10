快訊

山東青島外籍貨輪維修時起火！船上42人「已釀20死、5傷」 死者國籍未知

民進黨全黨打蔣…重來一次會讓兒子赴美當交換生？蔣萬安這樣說

沈文程自招「我是被離婚」 淨身出戶身家都給前妻

聽新聞
0:00 / 0:00

iPhone 18 Pro系列實機搶先看！勃根地紅奢華登場 可變光圈相機超有感

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
iPhone 18 Pro將推出4種優雅外觀，黑色、銀色、冰川藍色、勃根地紅色。記者黃筱晴／攝影
iPhone 18 Pro將推出4種優雅外觀，黑色、銀色、冰川藍色、勃根地紅色。記者黃筱晴／攝影

Apple發表全新iPhone 18 Pro系列，帶來奢華風格的2款全新色系，其中「勃根地紅色」超美，與「冰川藍色」的冷冽風格對比，在發表會現場各有擁護者。記者在現場實際體驗，磨砂玻璃背蓋與同色系邊框的細膩工藝，特別是低調奢華的勃根地紅，隨著角度變化散發出不同光澤，而冰川藍則透出如極地冰層般的清透冷光，實機質感遠比官網照片更具吸引力。

相機系統升級是此次一大重點，具備可變光圈的全新4800萬像素融合主相機是Apple歷來最先進的相機，首次為iPhone帶來光圈控制功能。這套系統採用6片雷射切割葉片，能根據環境光線與畫面景深流暢切換，無論是需要大光圈虛化背景的精緻人像，或是需要縮光圈維持前後景皆清晰的團體大合照，都能輕鬆掌握。

現場實際體驗，相機App新增可自訂的專業級控制項目，使用者可自行調整順序更方便取用常用設定，並提供全新的手動控制選項。不僅能手動調整4組光圈級數、自訂快門速度與白平衡，還能即時調閱色階分布圖確認曝光，更容易滿足專業攝影需求。相片編輯功能也再進化，升級版「攝影風格」新增質感與顆粒效果控制功能，讓用戶更輕鬆為照片加上獨特的底片氛圍與風格調性。

在生成式AI經常以假亂真的年代，Apple更強調對影像真實性的保護，使用者現在可以藉由「Apple參考影像」來驗證iPhone 18 Pro系列機型所拍攝照片的真實性。此技術透過全新感光元件在拍攝時替每個像素加上數位簽章，並由私密雲端運算生成無法篡改的參考影像，猶如數位負片般供閱聽者與專業新聞工作者檢驗真實性。

硬體架構方面，兩款機型皆配備更小巧、更實用的「動態島」、A20 Pro晶片和新一代均溫板。全新的動態島變短了，卻能同時呈現3項即時動態。A20 Pro晶片以先進的2奈米製程打造，具備全新6核心CPU、7核心GPU與合計32核心的雙神經網路引擎，AI運算效能較前代翻倍。為了完全釋放強大運算效能，Apple導入源自M系列晶片的全新封裝設計，使晶片直接貼合散熱面積擴大至3倍的均溫板，持續效能提升最高達40%，長時間玩大型遊戲或進行重度AI算圖也不易過熱降頻。

續航力也再有感提升，得益於能效升級與重新設計的高密度電池，iPhone 18 Pro影片播放時間最長可達34小時，iPhone 18 Pro Max更飆上43小時。快充搭配支援的高功率充電器，iPhone 18 Pro僅需15分鐘即可充飽50%電量，Pro Max甚至能達到「充電5分鐘，追劇7小時」的驚人效率。

台灣預購與售價資訊也同步出爐，容量提供256GB、512GB、1TB與最高2TB的儲存空間，iPhone 18 Pro建議售價為44,900元起，螢幕更大的iPhone 18 Pro Max則為49,900元起。

今年台灣也是全球首波上市市場之一，台灣時間9月12日晚上8點正式在官網開放預訂，9月18日開始供貨。

勃根地紅色實機偏紅色，與先前網傳偏紫色的風格不太一樣。記者黃筱晴／攝影
勃根地紅色實機偏紅色，與先前網傳偏紫色的風格不太一樣。記者黃筱晴／攝影

冰川藍色呈現酷酷的冷冽風格。記者黃筱晴／攝影
冰川藍色呈現酷酷的冷冽風格。記者黃筱晴／攝影

冰川藍色在光線下深淺變化有點不同。記者黃筱晴／攝影
冰川藍色在光線下深淺變化有點不同。記者黃筱晴／攝影

升級版「動態島」最多可同時顯示3項「即時動態」，讓使用者一眼掌握更多資訊。記者黃筱晴／攝影
升級版「動態島」最多可同時顯示3項「即時動態」，讓使用者一眼掌握更多資訊。記者黃筱晴／攝影

銀色中規中矩不出錯。記者黃筱晴／攝影
銀色中規中矩不出錯。記者黃筱晴／攝影

iPhone 18 Pro將推出4種優雅外觀，黑色、銀色、冰川藍色、勃根地紅色。記者黃筱晴／攝影
iPhone 18 Pro將推出4種優雅外觀，黑色、銀色、冰川藍色、勃根地紅色。記者黃筱晴／攝影

全新4,800萬像素融合主相機採用6片雷射切割葉片，由新的轉輪結構控制，可順暢切換不同光圈值。記者黃筱晴／攝影
全新4,800萬像素融合主相機採用6片雷射切割葉片，由新的轉輪結構控制，可順暢切換不同光圈值。記者黃筱晴／攝影

iPhone 18 Pro iPhone Apple

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

蘋果新品發表會／iPhone 18 Pro與Pro Max亮相！雙雙上漲100美元

iPhone Duo現場實機體驗！開闔手感、摺痕、4種使用型態一次看

搶蘋果折疊機iPhone Duo看這！中華電信今日下午三點開放限量網路預約

遠傳公布iPhone Duo／18 Pro系列資費 預約登記量翻倍、勃根地紅最夯

相關新聞

iPhone Duo、18 Pro系列亮相！電信三雄限量預約、預購資訊一次看

備受全球矚目的iPhone 18 Pro系列以及蘋果首款摺疊機iPhone Duo亮相，電信三雄公布限量預約資訊，想要搶先體驗新機的果粉別錯過。

當巴黎高訂遇上美式休閒！CELINE攜手Reebok重現80年代復古運動鞋

在CELINE 2027春夏大秀率先曝光後，一直備受關注的CELINE與Reebok聯名鞋款CELINE/Reebok Freestyle Lo正式要上市了！這也是CELINE創意總監Michael Rider上任後，品牌首次推出運動鞋聯名作品，蔚為話題。

微醉入茶變身限定手搖飲！三得利攜手季緣 限時3天快閃華山

三得利全球烈酒公司旗下低酒精飲料品牌 Horoyoi 微醉攜手手搖飲品牌季緣，推出「Horoyoi 夏日微醉手搖店 feat. 季緣」，9月18日至20日限定進駐台北華山，以茶飲風味為切入，推出兩款聯名限定調飲，並結合攝影棚、美甲、塔羅等互動體驗，將「調頻系女孩」概念延伸至夏日生活場景。

iPhone 18 Pro系列實機搶先看！勃根地紅奢華登場 可變光圈相機超有感

Apple發表全新iPhone 18 Pro系列，帶來奢華風格的2款全新色系，其中「勃根地紅色」超美，與「冰川藍色」的冷冽風格對比，在發表會現場各有擁護者。記者在現場實際體驗，磨砂玻璃背蓋與同色系邊框的細膩工藝，特別是低調奢華的勃根地紅，隨著角度變化散發出不同光澤，而冰川藍則透出如極地冰層般的清透冷光，實機質感遠比官網照片更具吸引力。

清湯映月、炭火成詩！「山里見月」雙品牌抱回台中鍋烤節雙大獎

在繁華喧囂的台中街頭，有處能讓味蕾與心靈同時獲得平靜的餐飲天地。以極致食材與職人精神聞名的餐飲品牌「山里見月」與「月見里山崇德館」，在眾多強敵環伺的「2026台中鍋烤節」專業評選中脫穎而出，分別榮獲「金蔬獎第一名」與「金烤組第二名」的殊榮。

太夯！中華電信iPhone 18 Pro系列、iPhone Duo網路限量預約2分鐘額滿

中華電信今天（9月10日）下午3點開放網路門市限量預約iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max與Apple首款摺疊新機iPhone Duo，2分鐘內即預約額滿。iPhone 18 Pro系列新機搭載A20 Pro晶片並配備iPhone歷來最先進的Pro相機系統，以及擁有iPhone史上最大螢幕的iPhone Duo摺疊新機，不僅話題十足，更掀起網路預約熱潮，讓忠實果粉迫不及待搶先入手。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。