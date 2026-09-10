iPhone 18 Pro系列實機搶先看！勃根地紅奢華登場 可變光圈相機超有感

Apple發表全新iPhone 18 Pro系列，帶來奢華風格的2款全新色系，其中「勃根地紅色」超美，與「冰川藍色」的冷冽風格對比，在發表會現場各有擁護者。記者在現場實際體驗，磨砂玻璃背蓋與同色系邊框的細膩工藝，特別是低調奢華的勃根地紅，隨著角度變化散發出不同光澤，而冰川藍則透出如極地冰層般的清透冷光，實機質感遠比官網照片更具吸引力。

相機系統升級是此次一大重點，具備可變光圈的全新4800萬像素融合主相機是Apple歷來最先進的相機，首次為iPhone帶來光圈控制功能。這套系統採用6片雷射切割葉片，能根據環境光線與畫面景深流暢切換，無論是需要大光圈虛化背景的精緻人像，或是需要縮光圈維持前後景皆清晰的團體大合照，都能輕鬆掌握。

現場實際體驗，相機App新增可自訂的專業級控制項目，使用者可自行調整順序更方便取用常用設定，並提供全新的手動控制選項。不僅能手動調整4組光圈級數、自訂快門速度與白平衡，還能即時調閱色階分布圖確認曝光，更容易滿足專業攝影需求。相片編輯功能也再進化，升級版「攝影風格」新增質感與顆粒效果控制功能，讓用戶更輕鬆為照片加上獨特的底片氛圍與風格調性。

在生成式AI經常以假亂真的年代，Apple更強調對影像真實性的保護，使用者現在可以藉由「Apple參考影像」來驗證iPhone 18 Pro系列機型所拍攝照片的真實性。此技術透過全新感光元件在拍攝時替每個像素加上數位簽章，並由私密雲端運算生成無法篡改的參考影像，猶如數位負片般供閱聽者與專業新聞工作者檢驗真實性。

硬體架構方面，兩款機型皆配備更小巧、更實用的「動態島」、A20 Pro晶片和新一代均溫板。全新的動態島變短了，卻能同時呈現3項即時動態。A20 Pro晶片以先進的2奈米製程打造，具備全新6核心CPU、7核心GPU與合計32核心的雙神經網路引擎，AI運算效能較前代翻倍。為了完全釋放強大運算效能，Apple導入源自M系列晶片的全新封裝設計，使晶片直接貼合散熱面積擴大至3倍的均溫板，持續效能提升最高達40%，長時間玩大型遊戲或進行重度AI算圖也不易過熱降頻。

續航力也再有感提升，得益於能效升級與重新設計的高密度電池，iPhone 18 Pro影片播放時間最長可達34小時，iPhone 18 Pro Max更飆上43小時。快充搭配支援的高功率充電器，iPhone 18 Pro僅需15分鐘即可充飽50%電量，Pro Max甚至能達到「充電5分鐘，追劇7小時」的驚人效率。

台灣預購與售價資訊也同步出爐，容量提供256GB、512GB、1TB與最高2TB的儲存空間，iPhone 18 Pro建議售價為44,900元起，螢幕更大的iPhone 18 Pro Max則為49,900元起。

今年台灣也是全球首波上市市場之一，台灣時間9月12日晚上8點正式在官網開放預訂，9月18日開始供貨。

勃根地紅色實機偏紅色，與先前網傳偏紫色的風格不太一樣。記者黃筱晴／攝影

冰川藍色呈現酷酷的冷冽風格。記者黃筱晴／攝影

冰川藍色在光線下深淺變化有點不同。記者黃筱晴／攝影

升級版「動態島」最多可同時顯示3項「即時動態」，讓使用者一眼掌握更多資訊。記者黃筱晴／攝影

銀色中規中矩不出錯。記者黃筱晴／攝影

iPhone 18 Pro將推出4種優雅外觀，黑色、銀色、冰川藍色、勃根地紅色。記者黃筱晴／攝影