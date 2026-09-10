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清湯映月、炭火成詩！「山里見月」雙品牌抱回台中鍋烤節雙大獎

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
山里見月堅持每日新鮮配送，從活體海鮮、日本A5 BMS12佐賀精品牛到當令蔬果。圖／山里見月提供
山里見月堅持每日新鮮配送，從活體海鮮、日本A5 BMS12佐賀精品牛到當令蔬果。圖／山里見月提供

在繁華喧囂的台中街頭，有處能讓味蕾與心靈同時獲得平靜的餐飲天地。以極致食材與職人精神聞名的餐飲品牌「山里見月」與「月見里山崇德館」，在眾多強敵環伺的「2026台中鍋烤節」專業評選中脫穎而出，分別榮獲「金蔬獎第一名」與「金烤組第二名」的殊榮。

山里見月奪「金蔬獎第一名」。走進「山里見月」，吸引目光的是桌上那一只只閃耀著古樸光澤的銅鍋。品牌特別遠從日本引進承襲傳統「鎚起銅器」工藝的手打銅鍋，由職人以純銅板歷經數十次加熱與鍛敲，賦予每只銅鍋獨一無二的紋理與絕佳的導熱性能。

董事長高松崑說，「我們始終相信，一鍋好的湯不需要以濃烈取悅，而是以清透鮮美留下餘韻。」執行長與主廚團隊曾多次親赴日本考察產地與職人手藝，堅持選用純淨山泉水為底，搭配昆布、柴魚與當令蔬果每日現熬。

當活體海鮮、頂級日本 A5 BMS12 佐賀精品牛與鮮甜蔬果落入銅鍋中，在精準的火候下釋放出自然層次，讓顧客每一口都能吃得到食材最純粹的鮮美。這份對源頭與細節的講究，正是其榮登鍋烤節「金蔬獎第一名」的核心所在。

月見里山崇德館獲「金烤組第二名」。跨入館內，建築美學完美融合了京都庭園的雅緻與閩式建築的古典美，靈感取材自日本「里山」人與自然和諧共生的文化。賓客在一方庭園之中放慢腳步，感受難得的寧靜。

在料理上，月見里山則展現了對日式燒肉靈魂「炭火」的極致追求。嚴選頂級佐賀和牛，透過精細刀工分切，並由職人精準掌握高溫炭火，瞬間鎖住肉汁，打造外酥內嫩、飽含迷人炭香的絕妙口感。不需過多繁複修飾，僅憑對火候與肉質的深刻理解，便打動了專業評審的心，一舉拿下「金烤組第二名」。

高松崑表示，「獎項不是終點，而是繼續前行的理由。」獲獎後，團隊表示，真正的美味從來不是單一環節所能成就，而是從食材挑選、湯底熬製、銅器鍛造，到桌邊細緻周到的服務，每一個環節被認真對待後累積的總和。

山里見月執行長與主廚們，曾多次親赴日本進行考察。圖／山里見月提供
山里見月執行長與主廚們，曾多次親赴日本進行考察。圖／山里見月提供

月見里山堅持以炭火直燒為核心。圖／月見里山提供
月見里山堅持以炭火直燒為核心。圖／月見里山提供

山里見月堅持每日新鮮配送，從活體海鮮、日本A5 BMS12佐賀精品牛到當令蔬果。圖／山里見月提供
山里見月堅持每日新鮮配送，從活體海鮮、日本A5 BMS12佐賀精品牛到當令蔬果。圖／山里見月提供

一鍋好的湯，不需要以濃烈取悅，而是以清透鮮美，留下食材真正的餘韻。圖／山里見月提供
一鍋好的湯，不需要以濃烈取悅，而是以清透鮮美，留下食材真正的餘韻。圖／山里見月提供

月見里山崇德館，庭園設計靈感源自日本「里山」文化，象徵人與自然交會的邊界，並傳承「月見」的優雅意。圖／見里山提供
月見里山崇德館，庭園設計靈感源自日本「里山」文化，象徵人與自然交會的邊界，並傳承「月見」的優雅意。圖／見里山提供

月見里山堅持以炭火直燒為核心。圖／月見里山提供
月見里山堅持以炭火直燒為核心。圖／月見里山提供

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