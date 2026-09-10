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iPhone 18 Pro 系列零元購機方案出爐 遠傳2,699元資費綁約48個月

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

蘋果10日凌晨發表的iPhone Duo摺疊機以及iPhone 18 Pro系列挑論度爆棚，遠傳（4904）提前公告優惠資費方案，搭配5G指定資費，iPhone 18 Pro 256GB最低零元起帶走，再搭配優質的全方位加值服務，輕鬆入手最新iPhone來遠傳絕對是果粉的最推薦選擇。

遠傳指出，預約登記量更較去年翻倍，遠傳將於本周六晚上8時將與蘋果官網同步開放預購。

iPhone 18 Pro台灣售價為44,900元起、iPhone 18 Pro Max為49,900元，iPhone Duo則為74,900元起，最高階的iPhone Duo 2TB版本售價更高達11.89萬元，為史上最貴手機。

遠傳表示，在遠傳申辦5G資費，月付599元起可享遠傳5G飆網體驗，搭配指定資費最低零元就能入手iPhone 18 Pro，iPhone 18 Pro Max最低也只要1,300元。遠傳貼心回饋用戶，遠傳心生活VIP用戶續約最高更可折5,000元，刷friDay聯名卡最高享5%遠傳幣回饋。

以iPhone 18 Pro的256GB版本為例，購機價44,900元，申辦遠傳月繳2,699元方案，綁約48個月，購機價零元，是此次唯一零元的購機方案。

iPhone 18 Pro Max的256GB版本，單機價49,900元，申辦遠傳月繳2,699元方案，綁約48個月，購機價1,300元。

眾所矚目的iPhone Duo，256GB版本單機價74,900元，申辦遠傳月繳2,699元方案，綁約48個月，購機價26,300元。

如果是最高階的iPhone Duo 2TB版本，單機價就高達11.89萬元，申辦遠傳月繳2,699元方案，綁約48個月，購機價仍需70,300元。

遠傳指出，10日下午2時遠傳開放線上空機預約登記，果粉踴躍卡位，目前登記數量已較去年翻倍。目前預約登記活動仍在進行中，將於9月16日23:59截止，登記即可領取500元iPhone 18 Pro系列空機專屬折價。

資費 遠傳 iPhone Duo iPhone 18 Pro

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