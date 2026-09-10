太夯！中華電信iPhone 18 Pro系列、iPhone Duo網路限量預約2分鐘額滿

中華電信今天（9月10日）下午3點開放網路門市限量預約iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max與Apple首款摺疊新機iPhone Duo，2分鐘內即預約額滿。iPhone 18 Pro系列新機搭載A20 Pro晶片並配備iPhone歷來最先進的Pro相機系統，以及擁有iPhone史上最大螢幕的iPhone Duo摺疊新機，不僅話題十足，更掀起網路預約熱潮，讓忠實果粉迫不及待搶先入手。

依中華電信官方LINE帳號舉辦「iPhone新機LINE問卷調查」統計，果粉最想購買機型中iPhone 18 Pro／18 Pro Max高達7成，以容量512GB最多，占4成5；想購買iPhone 18 Pro系列的果粉，最喜歡的顏色為冰川藍色、占4成6，其次為勃根地紅色、占2成6，想購買iPhone Duo的果粉喜歡星光白色占6成，夜空色占4成。

iPhone 18 Pro系列將於9月18日上午8點起在中華電信全台近500間指定服務據點及網路門市正式開賣；此外，iPhone Duo摺疊新機亦將於10月23日上午8點起在中華電信開賣。