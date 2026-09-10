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iPhone 18系列預約秒殺 中華電信：限量預約2分鐘內額滿
果粉瘋搶，iPhone 18預約秒殺！中華電信10日下午3點開放網路門市預約iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max 與Apple首款摺疊新機iPhone Duo，2分鐘內即預約額滿。
中華電信表示，iPhone 18 Pro系列新機搭載A20 Pro晶片並配備iPhone歷來最先進的Pro相機系統，以及擁有iPhone史上最大螢幕的iPhone Duo摺疊新機，不僅話題十足，更掀起網路預約熱潮，讓忠實果粉迫不及待搶先入手！
依中華電信官方LINE帳號舉辦「iPhone新機LINE問卷調查」統計，果粉最想購買機型iPhone 18 Pro/18 Pro Max高達七成，以容量512GB最多，占45%；其中，想購買iPhone 18 Pro系列的果粉，最喜歡的顏色為冰川藍色占46%，其次，為勃根地紅色占26%、想購買iPhone Duo的果粉，喜歡星光白色占六成，夜空色占四成。
中華電信指出，iPhone 18 Pro系列將於9月18日上午8點起，在中華電信全台近500間指定服務據點及網路門市正式開賣；此外，iPhone Duo摺疊新機亦將於10月23日在中華電信開賣。
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