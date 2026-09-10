收藏秋日的溫潤與寂寥 HUBLOT宇舶煙褐色時計感受時光流轉之妙

隨著9月微涼秋意悄然入城，瑞士高級運動手表品牌HUBLOT宇舶表自秋日自然色調汲取靈感，帶來全新Spirit of Big Bang煙褐色系列腕表，兩款時計一只為小尺寸的精鋼三針款、另一只則為陽剛運動風格的計時碼表，將薄霧冷灰與楓葉暖褐化為腕間光影，全球各限量200只。

這抹煙褐色宛如秋日裡的一杯熱焙茶或栗子甜品，溫潤而深邃，亦如森林間層疊交織的落葉，低調卻富含生命力。其中32毫米精鋼三針腕表訂價44萬3,000元，將使用便利的HUB1120自動上鏈機芯、並具備太陽放射紋面盤，也因為是該系列32毫米尺寸的首款無鑽版本，讓整體回歸純粹的酒桶形幾何輪廓，一鍵快拆橡膠與複合纖維魔鬼氈表帶回應當代生活風格的輕快、有機，隨手更換便能輕鬆融入女裝的都會優雅與率。

男士則首選42毫米鈦金屬計時碼表、訂價73萬5,000元。表殼選用輕量化但具有優秀物理性的鈦金屬表殼，再以碳纖維壓紋面盤創造表面變化，搭載HUB4700自動上鍊鏤空機芯，每小時振頻36,000次。讓冷冽金屬與立體結構相互映襯，在Spirit of Big Bang酒桶形線條下，散發兼具熟成與極簡的高級運動張力，也像秋日時分的一次暫停，長考、運籌帷幄，然後再次闊步向前。

HUB4700自動上鍊鏤空計時機芯的表橋、主夾板都經過鍍黑處理，搭配上鎢金屬鏤空自動盤，呈現一種秋季時分的通透空靈。圖／HUBLOT提供

Spirit of Big Bang系列的表殼與表圈經過緞面與拋光多重工序，加上表圈、表殼上的多顆螺，營造出理性與感性兼具的豐富層次。圖／HUBLOT提供

秋天是落葉、風衣或一杯熱飲的季節，HUBLOT發表煙褐色Spirit of Big Bang時計，輕鬆融入大地色的沈穩與優雅。圖／HUBLOT提供