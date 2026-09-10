遠傳公布iPhone Duo／18 Pro系列資費 預約登記量翻倍、勃根地紅最夯

蘋果最新發表的iPhone Duo摺疊機以及iPhone 18 Pro系列討論度爆棚，遠傳電信預約登記量較去年翻倍。除了9月12日晚上8點將與蘋果官網同步開放iPhone 18 Pro系列限量預購之外，遠傳提前公告優惠資費方案，搭配5G指定資費、iPhone 18 Pro 256GB最低0元起。

iPhone 18 Pro系列搭載台積電2奈米製程A20 Pro晶片，效能最高提升40%，也融合主相機首度具備可變光圈，搭配遠傳5G多元資費，涵蓋會員回饋、影音娛樂、資安服務等符合各種使用情境，讓用戶能充分發揮iPhone Duo和iPhone 18 Pro的升級體驗。

在遠傳申辦5G資費，月付599起可享遠傳5G飆網體驗，搭配指定資費最低0元起就能入手iPhone 18 Pro 256GB，iPhone 18 Pro Max 256GB專案價最低1,300元。遠傳心生活VIP用戶續約最高更可折5,000元，刷friDay聯名卡最高享5%遠傳幣回饋。

若以1,399元資費、綁約36個月為例，iPhone 18 Pro 256GB專案價27,300元、512GB專案價34,300元，iPhone 18 Pro Max 256GB專案價32,300元、512GB專案價39,300元，iPhone Duo 256GB專案價57,300元、512GB專案價64,300元。

加入遠傳更能享有全方位數位服務，包括遠傳friDay影音暢看2個月，不論是熱門實境綜藝、日劇、韓劇或是賣座電影都能輕鬆透過新機觀看；防駭心守護月租免收3個月，時刻守護上網安全；遠傳Spotify Premium首訂享4個月免費，豐富歌單滿足音樂需求；來電答鈴免費3個月，打造專屬個性化來電體驗。

今天（9月10日）下午2點遠傳開放線上空機預約登記，果粉踴躍卡位，目前登記數量已較去年翻倍，預約登記活動仍在進行中，將於9月16日晚上11點59分截止，登記即可領取500元iPhone 18 Pro系列空機專屬折價券 （https://fetnet.tw/jVgjoh0RWG）。

此外，遠傳今天上午10點開放iPhone新機人氣票選，活動至今晚11點59分截止，不限遠傳用戶均可參加，參加即有機會抽中AirPods 4（https://fetnet.tw/QggsRG），截至下午2點統計，iPhone Pro系列的勃根地紅新色不負眾望地成為今年最大熱門，機款以iPhone 18 Pro Max最受期待，容量則是256GB為主流。

●附註：詳細資費方案與活動內容以官網、門市公告為準。