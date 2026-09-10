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網路家庭、momo、蝦皮、酷澎12日晚間開放 iPhone 18 Pro系列預購

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

蘋果在台灣時間9月10日凌晨秋季發表會「Surprise and Shine」公布新款iPhone Pro系列和首款折疊機iPhone Duo，電商全面發動預購，包括momo富邦媒（8454）、網路家庭（8044）、蝦皮酷澎宣布預購方案。iPhone 18 Pro系列將於9月12日（周六）晚間八時開放預購、9月18日（周五）正式開賣。電商同步整合銀行回饋、舊機回收與到府收件服務，搶攻年度換機潮。

momo購物網和網路家庭PChome 24h表示，同步蘋果官方採取兩階段開放預購：iPhone 18 Pro／Pro Max在9月12日晚間八時同步官網開放預購，9月18日正式開賣。提供勃根地紅、冰川藍、銀色、黑色共4款配色，以及 256GB、512GB、1TB、2TB 容量選擇。iPhone 18 Pro售價44,900元起、iPhone 18 Pro Max售價49,900元起。

折疊機部分，網路家庭和momo都有預購資格，iPhone Duo預計於10月16日（周五）晚間八時開放預購，10月23日（周五）正式開賣。提供星光白、夜曜黑2色，容量涵蓋 256GB 至 2TB，售價74,900元起。

網路家庭除公布iPhone 18 Pro系列和折疊機預購外，穿戴裝置新品與配件「Apple Watch Series 12、Apple Watch Ultra 4、AirPods 5」將於11日上午九時率先開跑預購。

蝦皮購物在12日晚間八時開放iPhone 18 全系列預約，蝦皮直營的Apple 產品旗艦館也宣布預約當日下單，最快有機會在開賣當日新機到手，實際出貨時間依訂單成立順序陸續配送。針對VIP會員可領取專屬每日限量「小升大優惠券」，相當於可以 256GB 容量商品之價格購買512GB容量商品，無痛放大新機容量。

Yahoo在今日凌晨起開放限量預約登記，觀察新機登場也催動「賣舊換新」，Yahoo拍賣近期 iPhone 17搜尋熱度月增近2成，iPhone 17 256GB在二手機市場交易熱絡。

酷澎 iPhone 18 Pro 蝦皮 momo

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