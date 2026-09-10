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iPhone Duo開合特效獲盛讚 網：安卓出摺疊機多年也沒想到這點
蘋果首款摺疊機iPhone Duo 9日發表後，開合過程的過渡動畫成為社群討論焦點。不少網友指出，這段滑順的展開與收合特效，以及外螢幕狀態圖示改為側邊直式排列的設計，是過去安卓摺疊機多年來都沒想到的細節。
有使用者直言，安卓摺疊螢幕已經推出兩折、三折等多種型態，卻沒有廠商想到在展開過程中加入流暢過渡動畫，或是把狀態列改成更適合窄螢幕的直向配置。雖然不一定代表蘋果做法絕對更好，但至少看得出是在盡力提升實際使用體驗。
有人形容開合特效是「擬物化設計（skeuomorphism）的極致」，稱讚完成度高。還有網友說，想出這招的人「應該被升職，給予獎金和三個月的假期。真是難以形容的創意」。
不過，討論很快出現另一面聲音。有網友在Reddit分享，已有人用Galaxy Z Fold 8成功重現類似的iPhone Duo開合動畫，從影片看來效果相當接近。社群上立刻出現「蘋果以為自己創新，結果幾小時內就被重現」的調侃聲浪。
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