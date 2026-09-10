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劉亦菲、蔡依林、劉嘉玲上海賞寶格麗 上百克拉祖母綠、紅碧璽搶鏡

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
寶格麗全球品牌代言人劉亦菲配戴寶格麗頂級珠寶出席ECLETTICA頂級珠寶系列上海發表活動。圖／寶格麗提供
寶格麗全球品牌代言人劉亦菲配戴寶格麗頂級珠寶出席ECLETTICA頂級珠寶系列上海發表活動。圖／寶格麗提供

繼台灣站之後，寶格麗（BVLGARI）2026 Eclettica頂級珠寶系列展來到上海展出，全球品牌代言人劉亦菲、吳磊、品牌代言人蔡依林，以及香港女星劉嘉玲均盛裝現身，以頂級珠寶與腕表作品日前於上海亮相，為這場珠寶盛宴增添星光。

Eclettica系列延續寶格麗大膽用色與創意設計精神，從繪畫、雕塑與建築汲取靈感，將珍稀寶石化作宛如畫作般的色彩組合，同時透過立體結構、比例與律動，展現珠寶如雕塑般的藝術感。官方形容系列是在不同藝術領域之間展開對話，讓頂級珠寶不只是裝飾，更成為可配戴的藝術作品。

劉亦菲當晚所配戴的Eclettica頂級翡翠、彩寶與鑽石玫瑰金項鍊，中央鑲嵌約59.10克拉橢圓形蛋面切割緬甸翡翠為視覺焦點，搭配紅寶石、鑽石、翡翠與縞瑪瑙，濃郁翠色與繽紛彩寶交織，呈現寶格麗招牌的華麗色彩。吳磊以西裝和金絲眼鏡的貴公子造型，配襯祖母綠與紫水晶等彩寶打造的頂級黃金項鍊亮相；項鍊中央哥倫比亞穆索祖母綠足足重達約170.06克拉，搭配綠松石、紫水晶及鑽石，呼應手腕上同樣鮮豔鬱綠的孔雀石款Octo Roma Naturalia陀飛輪腕表。

蔡依林配戴經典Serpenti靈蛇元素呼應Eclettica珠寶，頂級項鍊鑲嵌約109.27克拉蛋面切割紅碧璽，呼應紅碧璽、鑽石戒指，讓濃烈紅色與靈蛇意象交織出鮮明氣勢。同樣是以綠色調為主的祖母綠珠寶，劉嘉玲以深藍色禮服演繹大器風格，白金頂級祖母綠與鑽石項鍊中央主石為約34.82克拉哥倫比亞枕形切割祖母綠，大量祖母綠與鑽石環繞襯托下，濃郁綠色格外耀眼，也將Eclettica對色彩與結構的藝術想像具體呈現。

寶格麗全球品牌代言人吳磊配戴寶格麗頂級珠寶與腕表出席ECLETTICA頂級珠寶系列上海發表活動。圖／寶格麗提供
寶格麗全球品牌代言人吳磊配戴寶格麗頂級珠寶與腕表出席ECLETTICA頂級珠寶系列上海發表活動。圖／寶格麗提供

BVLGARI Serpenti系列頂級彩寶與鑽石項鍊。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti系列頂級彩寶與鑽石項鍊。圖／寶格麗提供

寶格麗全球品牌代言人吳磊配戴寶格麗頂級珠寶與腕表出席ECLETTICA頂級珠寶系列上海發表活動。圖／寶格麗提供
寶格麗全球品牌代言人吳磊配戴寶格麗頂級珠寶與腕表出席ECLETTICA頂級珠寶系列上海發表活動。圖／寶格麗提供

香港女星劉嘉玲配戴寶格麗頂級珠寶出席ECLETTICA頂級珠寶系列上海發表活動。圖／寶格麗提供
香港女星劉嘉玲配戴寶格麗頂級珠寶出席ECLETTICA頂級珠寶系列上海發表活動。圖／寶格麗提供

BVLGARI Eclettica系列頂級祖母綠與鑽石項鍊。圖／寶格麗提供
BVLGARI Eclettica系列頂級祖母綠與鑽石項鍊。圖／寶格麗提供

BVLGARI Eclettica系列頂級翡翠、彩寶與鑽石項鍊。圖／寶格麗提供
BVLGARI Eclettica系列頂級翡翠、彩寶與鑽石項鍊。圖／寶格麗提供

BVLGARI Eclettica系列頂級彩寶與鑽石項鍊。圖／寶格麗提供
BVLGARI Eclettica系列頂級彩寶與鑽石項鍊。圖／寶格麗提供

寶格麗品牌代言人Jolin蔡依林配戴寶格麗頂級珠寶出席ECLETTICA頂級珠寶系列上海發表活動。圖／寶格麗提供
寶格麗品牌代言人Jolin蔡依林配戴寶格麗頂級珠寶出席ECLETTICA頂級珠寶系列上海發表活動。圖／寶格麗提供

香港女星劉嘉玲配戴寶格麗頂級珠寶出席ECLETTICA頂級珠寶系列上海發表活動。圖／寶格麗提供
香港女星劉嘉玲配戴寶格麗頂級珠寶出席ECLETTICA頂級珠寶系列上海發表活動。圖／寶格麗提供

寶格麗全球品牌代言人劉亦菲配戴寶格麗頂級珠寶出席ECLETTICA頂級珠寶系列上海發表活動。圖／寶格麗提供
寶格麗全球品牌代言人劉亦菲配戴寶格麗頂級珠寶出席ECLETTICA頂級珠寶系列上海發表活動。圖／寶格麗提供

寶格麗品牌代言人Jolin蔡依林配戴寶格麗頂級珠寶出席ECLETTICA頂級珠寶系列上海發表活動。圖／寶格麗提供
寶格麗品牌代言人Jolin蔡依林配戴寶格麗頂級珠寶出席ECLETTICA頂級珠寶系列上海發表活動。圖／寶格麗提供

劉亦菲 寶格麗 劉嘉玲 蔡依林

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