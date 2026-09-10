蝦皮購物iPhone 18 Pro系列預約9/12開跑！VIP享專屬限量小升大優惠券

iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max系列新機正式亮相，蝦皮購物宣布9月12日晚上8點同步開放iPhone 18 Pro系列預約，推出「刷指定信用卡最高回饋8,000 元」、「舊換新最高回饋46,500元」、「蝦皮VIP小升大優惠（每日限量）」、「限量送2個月蝦皮VIP試用方案」、「抽一年份Red Bull」、「完成指定任務抽Dyson吹風機及iPhone 18 Pro 256GB」等六大優惠，總回饋最高上看57,700元。

此外，蝦皮直營—Apple產品旗艦館也宣布預約當日下單，最快有機會在開賣當日新機到手，實際出貨時間將依訂單成立順序陸續配送。

為回應果粉對高規格容量與完整換機方案的需求，蝦皮購物此次特別推出蝦皮VIP專屬「小升大優惠券」，將於9月12日晚上8點起至9月30日每日限量發放。蝦皮VIP會員可領取專屬每日限量「小升大優惠券」，於蝦皮商城購買指定iPhone 18 Pro 512GB容量商品，結帳時使用優惠券最高現折7,000元，相當於可以256GB容量商品之價格購買512GB容量商品；蝦皮購物也加碼VIP會員專屬購機優惠券，於蝦皮商城購買iPhone 18 Pro系列新機領券現折200元，優惠券數量有限，用完為止。

蝦皮購物iPhone 18 Pro系列預約刷指定銀行信用卡最高現折4,000元，再享回饋最高4,000元；9月11日至10月31日於蝦皮店到店線下機台參加手機舊換新活動，iPhone 17 Pro Max 2TB舊機回收現金最高45,000元；完成新機訂單及機台回收，還可依回收金額獲得蝦皮購物優惠券，若回收金大於20,000元最高可獲得1,500元優惠券。

●附註：各項活動使用條件及活動詳情，以蝦皮購物App及活動網頁公告為準。