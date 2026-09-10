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影／iPhone Duo對決Galaxy Z Fold8摺疊機 懶人包重點看
蘋果 （Apple）首款摺疊手機iPhone Duo 終於來了，256GB定價 為7萬4900元起、頂規2TB更破10萬元，正面對決已在8月推出的三星寬螢幕摺疊手機Galaxy Z Fold8 。兩款都走護照大小的寬螢幕摺疊手機，讓想初次體驗的人陷入兩難，不曉得該選哪款手機，本報製作懶人包，帶你一次看iPhone Duo和Galaxy Z Fold8的規格 、外型、定價、相機的差異進行比較 ！
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