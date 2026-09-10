大寫的靜奢 帕瑪強尼五針同軸神秘計時碼表、四音簧三問表回歸本真

2026台北101 World Masterpiece頂級珠寶腕表大賞昨日（9月9日）正式展開，參展之一的高級獨立製表品牌帕瑪強尼（Parmigiani Fleurier）今日並有全球執行長Guido Terreni親臨台北，不僅親自介紹品牌的Private Luxury概念，並介紹多款重點新品包含慶祝品牌創立30周年的四音簧三問報時Carillon Tourbillon腕表、五針同軸的Tonda PF計時碼表，以及與SHH合作的全新Tonda PF系列36毫米柔霧紫限定表，定義何謂大寫的靜奢（Quiet Luxury）與高級感。

自1996年由製錶大師兼修復師Michel Parmigiani創立以來，帕瑪強尼始終堅持低調風格，在山度士家族基金會支持下，品牌擁有完全垂直整合的製表工坊，匯聚近350名工匠、50多項專業工藝，從游絲、機芯到表殼面盤皆能自主構思製作。

Guido Terreni親自解釋品牌的Private Luxury意味著，停止對於追求外界的認同（Private luxury begins in a person where the need of recognition ends），他進一步解釋，Private Luxury也代表了人們不再為了向他人炫耀而消費、而是為了滿足自己；「這不是一種美學風格，而是一門哲學，一種存在的方式。」他同時介紹了品牌過去持續的創新並非複製過去的複雜功能，而是基於務實的需求，「創新必須是有目的性的……創新的存在是為了帶給你情感的感動，而不是技術的炫耀。（Innovation has to be thought to be purposeful... innovation is there to give you an emotion, not a demonstration of skills.）」

他進一步介紹了「怪物等級的計時碼表」、品牌今年發表的Chronographe Mystérieux五針同軸神秘計時碼表，他回憶起今年在日內瓦Watches and Wonders表展現場，收藏家、媒體的震撼，原因是表款擁有三個離合器（clutches）負責啟動、切換，並擁有兩組的追針隱藏機制（Rat/Split functions），表款歷經4年研發。

那麼這只計時碼表是如何運作的？當第一次按下單按鈕計時按鈕之後，計時秒針將瞬間發起運作，當按下第二次計時按鈕時、計時秒針將會暫停，按下第三次則會歸零，而如果當計時秒針持續轉動60秒後，計時分針就從原本的走時分針下方分離並開始運作、以顯示計時分鐘，假使計時分鐘走超過60格後，此時隱藏在走時小時針下的計時小時時針則將額外分離、以顯示計時中的小時累計；所謂的「五針」分別是秒針、分針、時針、計時分針、計時時針，只有在運作時才會分離顯示、平常則隱藏在三針之下，也回應著Guido Terreni口中「人們不再為了向他人炫耀而消費、而是為了滿足自己」。

而另一款品牌30周年的重量級大作則是全球限量5只的四音簧三問報時Carillon Tourbillon腕表，表款選用41.6毫米的18K白金表殼，其面盤特別以手敲創造出凹凸不平的生動金屬反光，品牌（表廠）自製的PF手上鍊機芯具有特別的蛇形音簧、並具備10日長動力儲存，其音簧靈感源自帕瑪強尼先生在修復骨董懷表時得到的啟發，尤其搭配上弧形穹頂的藍寶石水晶鏡面（Dome Crystal），讓音聲、曼妙與時光之美，餘韻深長、生生不息。

PF053自動上鍊機芯具備五針同軸的神秘計時機制，耗時四年研發、共由362個零件組成。圖／Parmigiani Fleurier提供

帕瑪強尼Parmigiani Fleurier四音簧三問報時Carillon Tourbillon腕表，18K白金、時間顯示、三問報時功能，全球限量5只，價格店洽。圖／Parmigiani Fleurier提供

帕瑪強尼（Michel Parmigiani）先生是當今頂尖的瑞士獨立製表大師，並以修復骨董鐘表、創新研發最為擅長。圖／Parmigiani Fleurier提供

Parmigiani Fleurier帕瑪強尼Chronographe Mystérieux五針同軸神秘計時碼表。圖／Parmigiani Fleurier提供

PF950手上鍊四音簧三問報時陀飛輪機芯經過多重精細的倒角、打磨修飾，展現工不厭精的手造工藝濃度。圖／Parmigiani Fleurier提供