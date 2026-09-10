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全世界獨一無二！勞力士「四季」慈善拍賣 四色Daytona腕表兼愛天下

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
四只Four Season主題Cosmograph Daytona腕表都使用了4131型自動上鍊機芯。圖／勞力士提供
四只Four Season主題Cosmograph Daytona腕表都使用了4131型自動上鍊機芯。圖／勞力士提供

勞力士最近宣布將和國際拍賣會富藝斯（Phillips）合作，於9月28日在倫敦進行拍賣四款獨一無二的勞力士Cosmograph Daytona腕表，同時拍賣的收益將全數捐助慈善基金會和環保組織。

勞力士（Rolex）的Cosmograph Daytona腕表是為賽車手的測速而誕生於1963年，並以美國佛羅里達州的Daytona賽道同名。表款可視為橫跨60年的現象級經典，透過名人效益與極端的稀缺性，包含Paul Newman所喜愛的Exotic Dial面盤設計、曾在拍賣會寫下千萬美元紀錄，外觀則涵蓋測速計（Tachymeter）、可鎖定的計時按鈕，加上至今已是職業網球冠軍、頂級賽車手的「標配」，因而在收藏家、手表愛好者心中擁有特殊地位。

四款勞力士Cosmograph Daytona腕表並以四季（Four Seasons）為靈感，搭配以特殊彩色面盤與寶石鑲嵌，宛如四季更迭。值得一提的是，其中一款選用紫色寶石搭配綠色面盤，相似於四大網球滿貫賽的「溫布頓」紫綠配色，而拍賣所得正好亦要捐贈給由「草地之王」退役網球傳奇羅傑費德勒（Roger Federer）所創立的「費德勒基金會」（Federer Foundation），以及由李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）聯合創設的Re:wild環保組織，其中 「費德勒基金會」主要專注於非洲南部與瑞士兒童的早期基礎教育，而Re:wild則以保護及恢復全球原始生態系統為目標。

四只腕表皆為獨一無二、全世界僅一只，表款分別選用18K黃金、18K永恆玫瑰金、18K白色黃金，或950鉑金打造表殼，其中紫綠色款式將使用18K白色黃金為表殼、鑲嵌紫色藍寶石，面盤的綠色則為綠玉髓，其餘三款亦使用不同寶石鑲嵌與玉石面盤，並使用通過勞力士「頂級天文台精密時計」（Superlative Chronometer）認證的4131型自動上鍊機芯為動力來源

這場勞力士「Four Season」拍賣會將在9月28日於倫敦富藝斯拍賣會舉辦，四只腕表皆為獨立場次進行拍賣，也讓行善天下與獲得全世界獨一無二的珍品？可以兼得。

Cosmograph Daytona腕表（秋季），18K白色黃金，鑲嵌梯形綠色碧璽總重約4.32克拉、鑲嵌鑽石總重約0.86克拉，穆凱特石面盤、綠玉髓計時小表盤，4131型自動上鍊機芯，時間顯示與計時碼表功能。圖／勞力士提供
Cosmograph Daytona腕表（秋季），18K白色黃金，鑲嵌梯形綠色碧璽總重約4.32克拉、鑲嵌鑽石總重約0.86克拉，穆凱特石面盤、綠玉髓計時小表盤，4131型自動上鍊機芯，時間顯示與計時碼表功能。圖／勞力士提供

Cosmograph Daytona腕表的命名誕生源自美國加州的經典同名賽道。圖／勞力士提供
Cosmograph Daytona腕表的命名誕生源自美國加州的經典同名賽道。圖／勞力士提供

拍賣所得將捐贈給「費德勒基金會」（Federer Foundation）與Re:wild環保組織，讓本次勞力士的Four Seasons慈善拍賣別具意義。圖／翻攝自勞力士官方網站
拍賣所得將捐贈給「費德勒基金會」（Federer Foundation）與Re:wild環保組織，讓本次勞力士的Four Seasons慈善拍賣別具意義。圖／翻攝自勞力士官方網站

Cosmograph Daytona腕表（春季），18K白色黃金，鑲嵌紫色藍寶石總重約5.57克拉、鑲嵌鑽石總重約0.86克拉，綠玉髓面盤、鋰雲母計時小表盤，4131型自動上鍊機芯，時間顯示與計時碼表功能。圖／勞力士提供
Cosmograph Daytona腕表（春季），18K白色黃金，鑲嵌紫色藍寶石總重約5.57克拉、鑲嵌鑽石總重約0.86克拉，綠玉髓面盤、鋰雲母計時小表盤，4131型自動上鍊機芯，時間顯示與計時碼表功能。圖／勞力士提供

表圈上的測速計（Tachymeter）、可鎖定以避免誤觸的計時按鈕，加上表冠上的勞力士王冠，已然是Daytona腕表最具辨識度的設計細節。圖／勞力士提供
表圈上的測速計（Tachymeter）、可鎖定以避免誤觸的計時按鈕，加上表冠上的勞力士王冠，已然是Daytona腕表最具辨識度的設計細節。圖／勞力士提供

Cosmograph Daytona腕表（冬季），鉑金，鑲嵌藍色漸變至紫紅色藍寶石總重約5.57克拉、鑲嵌鑽石總重約0.86克拉，鋰雲母面盤、青金石計時小表盤，4131型自動上鍊機芯，時間顯示與計時碼表功能。圖／勞力士提供
Cosmograph Daytona腕表（冬季），鉑金，鑲嵌藍色漸變至紫紅色藍寶石總重約5.57克拉、鑲嵌鑽石總重約0.86克拉，鋰雲母面盤、青金石計時小表盤，4131型自動上鍊機芯，時間顯示與計時碼表功能。圖／勞力士提供

Cosmograph Daytona腕表（夏季），18K永恆玫瑰金，鑲嵌梯形粉紅色藍寶石總重約約4.32克拉、鑲嵌鑽石總重約0.86克拉，綠松石面盤、紅寶石之心計時小表盤，4131型自動上鍊機芯，時間顯示與計時碼表功能。圖／勞力士提供
Cosmograph Daytona腕表（夏季），18K永恆玫瑰金，鑲嵌梯形粉紅色藍寶石總重約約4.32克拉、鑲嵌鑽石總重約0.86克拉，綠松石面盤、紅寶石之心計時小表盤，4131型自動上鍊機芯，時間顯示與計時碼表功能。圖／勞力士提供

Cosmograph Daytona腕表至今已成為頂級賽車手榮耀的同義詞，亦頻繁出現在當今一線網球明星的手腕。圖／勞力士提供
Cosmograph Daytona腕表至今已成為頂級賽車手榮耀的同義詞，亦頻繁出現在當今一線網球明星的手腕。圖／勞力士提供

腕表 勞力士 倫敦

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