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iPhone Duo、18 Pro系列亮相！電信三雄限量預約、預購資訊一次看

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
台灣大哥大將於9月11日上午11點起，於全台myfone門市及myfone網路門市開放iPhone Duo限量預約。圖／台灣大哥大提供
台灣大哥大將於9月11日上午11點起，於全台myfone門市及myfone網路門市開放iPhone Duo限量預約。圖／台灣大哥大提供

備受全球矚目的iPhone 18 Pro系列以及蘋果首款摺疊機iPhone Duo亮相，電信三雄公布限量預約資訊，想要搶先體驗新機的果粉別錯過。

中華電信

中華電信將於今天（9月10日）宣布下午3點至5點，開放iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max與Apple首款摺疊新機iPhone Duo限量網路預約，詳情請見中華電信預約網頁（https://pdpn.cht.com.tw/apple/iphone2026/Reroute.html）。

中華電信同時宣布iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max、Apple Watch Series 12、Apple Watch Ultra 4將於9月18日上午8點起，在全台近500間指定服務據點及中華電信網路門市正式開賣；此外，iPhone Duo摺疊新機亦將於10月23日上午8點起，在全台近500間指定服務據點及中華電信網路門市正式開賣。

遠傳電信

遠傳電信將於9月12日晚間8點起開放iPhone 18 Pro系列預購，數量有限，售完即截止，新申辦、續約、攜碼用戶均可搭配指定資費方案搶先預購，預購成功即贈送市價1,490元的半固態自帶線磁吸行動電源，另外遠傳心生活VIP最高再折5,000元，預購新機刷friDay聯名卡可再享最高5%遠傳幣回饋。不僅如此，遠傳再祭出加值服務最高4個月免費，包含 friDay影音暢看2個月、防駭心守護月租免收3個月、遠傳Spotify Premium首訂享4個月免費以及來電答鈴免費3個月。

今日（9月10日）下午2點起至遠傳直營門市購買指定imos磁吸保護殼，即可獲得iPhone 18 Pro系列空機首波優先購機資格，同一期間也可至空機預約網頁登記（https://fetnet.tw/jVgjoh0RWG），登記後可領取500元iPhone 18 Pro系列空機專屬折價券。遠傳直營門市將依實際到貨狀況通知符合資格的消費者到店取機。

遠傳friDay購物同步蘋果官網，9月12日晚間8點開放空機預購（https://friday.tw/ewj06）。遠傳用戶可至遠傳心生活APP領取專屬優惠券，還可享friDay購物空機預購優先購資格，刷friDay聯名卡除了最高5%遠傳幣回饋外，新卡友再加碼送1,500遠傳幣，使用悠遊付結帳更可享滿額送2,000元現金回饋券。

台灣大哥大

台灣大哥大將於9月11日上午11點起，於全台myfone門市及myfone網路門市開放iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max、iPhone Duo、Apple Watch Series 12、Apple Watch Ultra 4、AirPods 5限量預約。iPhone 18 Pro系列指定專案價0元起，申辦iPhone新機指定資費舊換新最高折38,500元，若透過myfone網路門市並使用Open Possible聯名卡申辦指定專案，最高共回饋超過6,000元mo幣、電子禮券及刷卡金，再抽全新iPhone 18 Pro及Mac mini M4。

myfone網路門市將於9月11日上午9點開放單機預購Watch S12、Watch Ultra 4、AirPods 5；9月12日晚上8點開放單機預購iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max；10月16日晚上8點起開放單機預購iPhone Duo。上述數量有限、售完為止。

●附註：詳細活動時間與內容以各門市、官網公告為準。

遠傳電信將於9月12日晚間8點起開放iPhone 18 Pro系列預購，數量有限，售完即截止。圖／遠傳電信提供
遠傳電信將於9月12日晚間8點起開放iPhone 18 Pro系列預購，數量有限，售完即截止。圖／遠傳電信提供

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