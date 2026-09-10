台南好市券獲219萬補助 15處市場、夜市入選「100元換200元」

中秋、國慶連假將至，台南市政府搶搭節慶消費熱潮，爭取經濟部「花好月圓－團圓好市券」及「歡慶十月－精彩好市券」活動，全市共有10處傳統市場、5處夜市入選，獲219萬元補助，民眾可用100元現金兌換200元購物券，市府盼以「加倍消費」優惠吸引人潮走進市場、夜市，帶動在地買氣。

經發局表示，「團圓好市券」將於9月12日、19日、25日及10月3日登場，接續10月推出夜市「精彩好市券」，民眾以100元兌換200元專用購物券，搭配節慶行銷及限時優惠，盼刺激消費、活絡市集經濟。

此次台南入選的傳統市場包括學甲、玉井、善化、後營、西港、西門淺草、麻豆市五、西市場、下營及柳營等10處；夜市則有佳里、花園、復華、武聖及玉井等5處。

市長黃偉哲表示，傳統市場與夜市承載台南獨特的生活文化，是庶民生活的重要場域，也是串聯觀光與地方產業的節點。市府持續推動綠色低碳及永續經營，鼓勵市民、遊客自備環保用品到市場消費，讓「踅市仔」融入日常生活。

經發局長張婷媛表示，提升傳統市場及夜市競爭力是市府施政重點，本次15處場域獲補助，除節慶行銷外，也希望透過好市券帶動人潮與消費，讓市場及夜市成為觀光旅遊的一環。

市場處表示，市府近年持續推動市集環境品質、市場美學、攤鋪位優化、綠色低碳、國際友善服務及品牌形象等軟硬體升級。本次入選的市場、夜市各具地方特色，希望透過活動提升能見度，吸引民眾及國內外遊客前往消費。

市場處也提醒，相關活動及兌換資訊將依經濟部規畫辦理，民眾可持續關注「台南市市場巡禮」粉絲專頁掌握最新消息。

台南市「好市券」活動開跑。圖／台南市經發局提供

台南入選的傳統市場包括學甲、玉井、善化、後營、西港、西門淺草、麻豆市五、西市場、下營及柳營等10處。圖／台南市經發局提供