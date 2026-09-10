快訊

阿金「跟狗皮地毯合影」笑超嗨 真相曝光百萬人傻眼：身價有6位數

MLB／道奇將大谷翔平放進傷兵名單！德保拉從2A直上大聯盟

馬英九偕三姐現身淡江大橋 民眾驚喜要求合影

聽新聞
0:00 / 0:00

台南好市券獲219萬補助 15處市場、夜市入選「100元換200元」

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市「好市券」活動開跑。圖／台南市經發局提供
台南市「好市券」活動開跑。圖／台南市經發局提供

中秋、國慶連假將至，台南市政府搶搭節慶消費熱潮，爭取經濟部「花好月圓－團圓好市券」及「歡慶十月－精彩好市券」活動，全市共有10處傳統市場、5處夜市入選，獲219萬元補助，民眾可用100元現金兌換200元購物券，市府盼以「加倍消費」優惠吸引人潮走進市場、夜市，帶動在地買氣。

經發局表示，「團圓好市券」將於9月12日、19日、25日及10月3日登場，接續10月推出夜市「精彩好市券」，民眾以100元兌換200元專用購物券，搭配節慶行銷及限時優惠，盼刺激消費、活絡市集經濟。

此次台南入選的傳統市場包括學甲、玉井、善化、後營、西港、西門淺草、麻豆市五、西市場、下營及柳營等10處；夜市則有佳里、花園、復華、武聖及玉井等5處。

市長黃偉哲表示，傳統市場與夜市承載台南獨特的生活文化，是庶民生活的重要場域，也是串聯觀光與地方產業的節點。市府持續推動綠色低碳及永續經營，鼓勵市民、遊客自備環保用品到市場消費，讓「踅市仔」融入日常生活。

經發局長張婷媛表示，提升傳統市場及夜市競爭力是市府施政重點，本次15處場域獲補助，除節慶行銷外，也希望透過好市券帶動人潮與消費，讓市場及夜市成為觀光旅遊的一環。

市場處表示，市府近年持續推動市集環境品質、市場美學、攤鋪位優化、綠色低碳、國際友善服務及品牌形象等軟硬體升級。本次入選的市場、夜市各具地方特色，希望透過活動提升能見度，吸引民眾及國內外遊客前往消費。

市場處也提醒，相關活動及兌換資訊將依經濟部規畫辦理，民眾可持續關注「台南市市場巡禮」粉絲專頁掌握最新消息。

台南市「好市券」活動開跑。圖／台南市經發局提供
台南市「好市券」活動開跑。圖／台南市經發局提供

台南入選的傳統市場包括學甲、玉井、善化、後營、西港、西門淺草、麻豆市五、西市場、下營及柳營等10處。圖／台南市經發局提供
台南入選的傳統市場包括學甲、玉井、善化、後營、西港、西門淺草、麻豆市五、西市場、下營及柳營等10處。圖／台南市經發局提供

台南市「好市券」活動開跑。圖／台南市經發局提供
台南市「好市券」活動開跑。圖／台南市經發局提供

夜市 台南 補助

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

苑裡年度「鬼門關夜市」明天登場 為公路及周邊多條道路實施封街

國旅補助開跑！0元住2晚、660元起超殺價 晶華送4千、福容萬元一次看

台鐵車站深化多元發展 串聯地方創生、產業活力

一年只開一晚！ 苗栗苑裡「鬼門關夜市」9/10快閃 400攤封街、2000顆燈籠亮到10月

相關新聞

iPhone Duo、18 Pro系列亮相！電信三雄限量預約、預購資訊一次看

備受全球矚目的iPhone 18 Pro系列以及蘋果首款摺疊機iPhone Duo亮相，電信三雄公布限量預約資訊，想要搶先體驗新機的果粉別錯過。

FENDI經典玩出專屬感！義國寶女神莫妮卡貝露琪、唐嫣演繹「我的包」

FENDI經典Peekaboo手袋迎來全新篇章。品牌推出全新My Peekaboo，將經典輪廓重新演繹，並加入個人化姓名縮寫服務，讓一只包不僅只是造型配件，更成為展現個人風格的專屬物件。全新形象由義大利國寶級女星莫妮卡貝露琪（Monica Bellucci）、Valeria Golino、FENDI品牌代言人唐嫣，以及演員Yara Shahidi共同演繹，從電影片場幕後的日常片刻，帶出女性在鎂光燈之外更真實、私密的一面。

膠原蛋白注重量也要注重品質！「香奈兒逆齡緊緻拉提霜」來了

隨著年齡增長，肌膚中的膠原蛋白生成逐漸減緩，纖維流失、結構鬆散，不僅讓皺紋更加明顯，也使臉部輪廓逐漸失去原有的緊緻與立體感。香奈兒（CHANEL）持續深耕肌膚生物學研究，從膠原蛋白的數量進一步探究其品質，針對肌膚鬆弛與紋路問題推出全新「香奈兒逆齡緊緻拉提霜」。

台灣之光！VWI創辦人王策獲選全球百大咖啡領袖 再創產業新猷

台灣精品咖啡再獲國際肯定，VWI BY CHADWANG創辦人王策（Chad Wang）近日入選全球咖啡社群評鑑平台「The World's 100 Best Coffee Shops」公布的「全球百大咖啡領袖」（Top 100 Coffee Leaders）。曾於2017年拿下世界盃咖啡沖煮大賽（World Brewers Cup，WBrC）冠軍的王策，近年持續投入精品咖啡推廣、國際賽事與跨界合作，此次再以咖啡專業、產業影響力及品牌發展獲得國際關注。

中秋將至！桃園經發局推800元烤肉大禮包 599元就能買到

中秋將至，一家烤肉萬家香。桃園市經濟發展局串聯12座公有零售市場推出「市場中秋烤肉團圓禮包」，將市場新鮮食材打包成12款價值800元的特色烤肉組合，並提供優惠價599元，每款限量30份，9月11日中午12時在KKTIX購物平台開賣，數量有限，手腳可要快一點！

直擊A350檢修 體驗航空幕後 桃機Chill一夏超有料

桃園國際機場第四屆體驗營「2026桃機Chill一夏」第三梯次於上周六、日舉行，學員深入星宇航空飛機修護棚廠以及星宇航空運籌中心，夜宿全台唯一位於航廈內的膠囊旅館。活動第二天安排學員走進機場空側、踏上跑道，並參訪機場消防隊及去年啟用的第三航廈北廊廳，從不同角度認識北廊廳的設計巧思。透過實地走訪航空公司維修中心、地勤作業及機場營運現場，讓學員一次掌握航空產業幕後各環節。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。