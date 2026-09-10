FENDI經典玩出專屬感！義國寶女神莫妮卡貝露琪、唐嫣演繹「我的包」
FENDI經典Peekaboo手袋迎來全新篇章。品牌推出全新My Peekaboo，將經典輪廓重新演繹，並加入個人化姓名縮寫服務，讓一只包不僅只是造型配件，更成為展現個人風格的專屬物件。全新形象由義大利國寶級女星莫妮卡貝露琪（Monica Bellucci）、Valeria Golino、FENDI品牌代言人唐嫣，以及演員Yara Shahidi共同演繹，從電影片場幕後的日常片刻，帶出女性在鎂光燈之外更真實、私密的一面。
由義大利時尚攝影師Laura Sciacovelli掌鏡的形象廣告特別選在羅馬拍攝，四位女性各自展現屬於自己的後台儀式與生活片段，而陪伴在她們身旁的，正是量身訂製的My Peekaboo。每只包包上都有專屬姓名首字母縮寫，讓經典包款在相同輪廓之中，呈現截然不同的個人性格。FENDI藉由「表演與生活」、「戲劇與真實」之間的交會，重新呼應品牌與義大利電影文化長久以來的深厚關係。
Peekaboo是FENDI最具代表性的經典包款之一。誕生於2009年的Peekaboo，包款名稱來自兒童遊戲「Peek-a-boo」（躲貓貓），設計利用包包開合之間的趣味，呈現「外在可見」與「內裡隱藏」的對比。經典結構通常以中央硬質隔板分隔內部空間，搭配標誌性的旋轉鎖扣，並可透過提把或可拆卸、可調式肩帶手提、肩背或斜背，兼具造型與實用性。
此次由Maria Grazia Chiuri重新演繹的My Peekaboo，回歸Peekaboo最初的經典輪廓，提供XS、小型與中型等不同尺寸，再現具有辨識度的正面開口設計，延續Peekaboo歷久不衰的雋永風格。全新My Peekaboo彷彿這款品牌經典的「更親密」版本，最大的特色就是可以姓名縮寫進行個人化，讓縮寫依照使用者心情選擇展露或隱藏，讓Peekaboo從一款經典包款，進一步成為承載個人故事的時尚單品。
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