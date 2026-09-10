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FENDI經典玩出專屬感！義國寶女神莫妮卡貝露琪、唐嫣演繹「我的包」

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Monica Bellucci演繹FENDI My Peekaboo全新形象廣告。圖／FENDI提供
Monica Bellucci演繹FENDI My Peekaboo全新形象廣告。圖／FENDI提供

FENDI經典Peekaboo手袋迎來全新篇章。品牌推出全新My Peekaboo，將經典輪廓重新演繹，並加入個人化姓名縮寫服務，讓一只包不僅只是造型配件，更成為展現個人風格的專屬物件。全新形象由義大利國寶級女星莫妮卡貝露琪（Monica Bellucci）、Valeria Golino、FENDI品牌代言人唐嫣，以及演員Yara Shahidi共同演繹，從電影片場幕後的日常片刻，帶出女性在鎂光燈之外更真實、私密的一面。

由義大利時尚攝影師Laura Sciacovelli掌鏡的形象廣告特別選在羅馬拍攝，四位女性各自展現屬於自己的後台儀式與生活片段，而陪伴在她們身旁的，正是量身訂製的My Peekaboo。每只包包上都有專屬姓名首字母縮寫，讓經典包款在相同輪廓之中，呈現截然不同的個人性格。FENDI藉由「表演與生活」、「戲劇與真實」之間的交會，重新呼應品牌與義大利電影文化長久以來的深厚關係。

Peekaboo是FENDI最具代表性的經典包款之一。誕生於2009年的Peekaboo，包款名稱來自兒童遊戲「Peek-a-boo」（躲貓貓），設計利用包包開合之間的趣味，呈現「外在可見」與「內裡隱藏」的對比。經典結構通常以中央硬質隔板分隔內部空間，搭配標誌性的旋轉鎖扣，並可透過提把或可拆卸、可調式肩帶手提、肩背或斜背，兼具造型與實用性。

此次由Maria Grazia Chiuri重新演繹的My Peekaboo，回歸Peekaboo最初的經典輪廓，提供XS、小型與中型等不同尺寸，再現具有辨識度的正面開口設計，延續Peekaboo歷久不衰的雋永風格。全新My Peekaboo彷彿這款品牌經典的「更親密」版本，最大的特色就是可以姓名縮寫進行個人化，讓縮寫依照使用者心情選擇展露或隱藏，讓Peekaboo從一款經典包款，進一步成為承載個人故事的時尚單品。

品牌創意總監Maria Grazia Chiuri為2026–27秋冬系列的全新演繹之作My Peekaboo。圖／FENDI提供
品牌創意總監Maria Grazia Chiuri為2026–27秋冬系列的全新演繹之作My Peekaboo。圖／FENDI提供

Valeria Golino演繹FENDI My Peekaboo全新形象廣告。圖／FENDI提供
Valeria Golino演繹FENDI My Peekaboo全新形象廣告。圖／FENDI提供

唐嫣演繹FENDI My Peekaboo全新形象廣告。圖／FENDI提供
唐嫣演繹FENDI My Peekaboo全新形象廣告。圖／FENDI提供

FENDI My Peekaboo，皮革款。圖／FENDI提供
FENDI My Peekaboo，皮革款。圖／FENDI提供

品牌創意總監Maria Grazia Chiuri為2026–27秋冬系列的全新演繹之作My Peekaboo。圖／FENDI提供
品牌創意總監Maria Grazia Chiuri為2026–27秋冬系列的全新演繹之作My Peekaboo。圖／FENDI提供

在FENDI 2026–27 秋冬系列2026–27秋冬系列大秀上亮相的My Peekaboo包款。圖／FENDI提供
在FENDI 2026–27 秋冬系列2026–27秋冬系列大秀上亮相的My Peekaboo包款。圖／FENDI提供

FENDI My Peekaboo，Jamie紐西蘭小牛皮革款。圖／FENDI提供
FENDI My Peekaboo，Jamie紐西蘭小牛皮革款。圖／FENDI提供

FENDI My Peekaboo，鰻魚皮革拼接款。圖／FENDI提供
FENDI My Peekaboo，鰻魚皮革拼接款。圖／FENDI提供

Yara Shahidi演繹FENDI My Peekaboo全新形象廣告。圖／FENDI提供
Yara Shahidi演繹FENDI My Peekaboo全新形象廣告。圖／FENDI提供

在FENDI 2026–27 秋冬系列2026–27秋冬系列大秀上亮相的My Peekaboo包款。圖／FENDI提供
在FENDI 2026–27 秋冬系列2026–27秋冬系列大秀上亮相的My Peekaboo包款。圖／FENDI提供

FENDI My Peekaboo，Jamie紐西蘭小牛皮革小型款。圖／FENDI提供
FENDI My Peekaboo，Jamie紐西蘭小牛皮革小型款。圖／FENDI提供

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