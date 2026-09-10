膠原蛋白注重量也要注重品質！「香奈兒逆齡緊緻拉提霜」來了

隨著年齡增長，肌膚中的膠原蛋白生成逐漸減緩，纖維流失、結構鬆散，不僅讓皺紋更加明顯，也使臉部輪廓逐漸失去原有的緊緻與立體感。香奈兒（CHANEL）持續深耕肌膚生物學研究，從膠原蛋白的數量進一步探究其品質，針對肌膚鬆弛與紋路問題推出全新「香奈兒逆齡緊緻拉提霜」。

香奈兒研究團隊發現，影響肌膚年輕狀態的關鍵，不只是膠原蛋白含量，更包括纖維的排列結構、密度及彼此之間的緊密連結。為深化對肌膚結構與老化機制的理解，香奈兒也攜手專精非侵入性光學肌膚切片技術的法國新創公司Damae，累積膠原蛋白研究的專業成果，作為新一代保養配方的研發基礎。

全新逆齡緊緻拉提霜採用「逆齡緊緻高效複合物PRO-LIFT Complex」，萃取自一種於香奈兒南法戶外實驗室培育的高效活性成分。乳霜採絲滑柔潤質地，細緻親膚，可作為日常保養程序的最後一步使用，並可搭配由品牌專家研發的經典「LE GESTE LIFT」按摩手法，讓塗抹保養品的過程，同時成為一場放鬆的護膚儀式。

「香奈兒逆齡緊緻拉提霜」採用全新可替換式填充瓶設計，輕巧填充瓶便於隨身攜帶，無論身在何處，都能延續「香奈兒逆齡緊緻系列」的保養體驗。

香奈兒推出全新「香奈兒逆齡緊緻拉提霜」。圖／香奈兒提供

香奈兒推出全新「香奈兒逆齡緊緻拉提霜」。圖／香奈兒提供

「香奈兒逆齡緊緻拉提霜（輕盈版）」50g售價6,300元，填充瓶50g售價5,500元，已於2026年8月21日在百貨專櫃、香奈兒化妝品精品店、線上美妝精品店及LINE官方旗艦店上市。圖／香奈兒提供