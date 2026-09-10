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韓國物產展 新竹大遠百登場

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
韓國國民飲料《香蕉牛奶胖胖瓶》熱銷。業者／提供
韓國國民飲料《香蕉牛奶胖胖瓶》熱銷。業者／提供

海苔控注意！新竹大遠百「2026韓流魅力 盡在遠百」韓國物產展於即日起至9月14於B1登場，現場集結胖胖瓶牛奶、人氣聯名海苔、美味湯品、果汁飲料等多款特色美食伴手禮，消費者不必出國也能暢快享用正宗韓味饗宴。

韓流魅力無法擋，滿額抽機票送好禮！新竹大遠百於即日起至9月14日活動期間，消費三重送：第一重「消費滿額送好禮」持遠百APP或HAPPY GO卡單筆滿999元(含)以上，即贈送海苔酥；第二重「滿額抽好禮」單筆持遠百APP於活動現場當日消費599元(含)以上，即可獲得電子抽獎序號，活動結束後將抽出中獎者贈送台北-釜山來回機票乙張；第三重「滿額加碼送」持遠百APP於韓國展會場當日單筆消費滿1,000元(含)以上，即贈100元韓國展抵用券(限量500張，贈完為止)。

人氣特色美食，韓國最新零食伴手禮現場一次網羅。除了有加熱即食就可以吃到的《夏林鮑魚蔘雞湯》，立馬品嚐美味湯品。也有超受小朋友歡迎的《海苔酥》，不論包飯或單吃都很美味，令人忍不住一口接一口，兒童版的少鹽少油，小孩食用更放心。而最熱銷的韓國國民飲料《香蕉牛奶胖胖瓶》，消費者不用出國也買得到，無論是香蕉、哈密瓜、草莓口味通通都有。

人氣聯名海苔在韓國物產展新竹大遠百登場。業者／提供
人氣聯名海苔在韓國物產展新竹大遠百登場。業者／提供

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