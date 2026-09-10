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台灣之光！VWI創辦人王策獲選全球百大咖啡領袖 再創產業新猷

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
台灣之光再添一筆，2017 WBrC 手沖世界冠軍王策榮獲「全球百大咖啡領袖」殊榮。圖／VWI BY CHADWANG提供
台灣之光再添一筆，2017 WBrC 手沖世界冠軍王策榮獲「全球百大咖啡領袖」殊榮。圖／VWI BY CHADWANG提供

台灣精品咖啡再獲國際肯定，VWI BY CHADWANG創辦人王策（Chad Wang）近日入選全球咖啡社群評鑑平台「The World's 100 Best Coffee Shops」公布的「全球百大咖啡領袖」（Top 100 Coffee Leaders）。曾於2017年拿下世界盃咖啡沖煮大賽（World Brewers Cup，WBrC）冠軍的王策，近年持續投入精品咖啡推廣、國際賽事與跨界合作，此次再以咖啡專業、產業影響力及品牌發展獲得國際關注。

「全球百大咖啡領袖」是「The World's 100 Best Coffee Shops」延伸推出的人物評選，與聚焦咖啡館整體表現的全球百大咖啡店榜單不同，評選對象主要鎖定對咖啡產業具有推動作用、專業成就與國際影響力的人物。此次王策入選，也代表台灣精品咖啡的國際影響力，不只來自咖啡館與賽事成績，也逐漸延伸至人物、品牌與咖啡文化的推廣。

王策在2017年拿下WBrC世界冠軍後，創立VWI BY CHADWANG，將競賽累積的沖煮經驗與對風味的研究帶入品牌經營。不過對他而言，咖啡並不只是沖煮技術與風味數據，如何讓消費者在空間中感受到被款待，同樣是精品咖啡體驗的一環，因此「Hospitality」款待精神也成為VWI的重要品牌概念。

除了咖啡專業，王策近年也透過不同領域的合作，讓精品咖啡走出傳統咖啡館場景。從精品時尚、汽車到飯店，他將咖啡風味、空間設計與品牌文化結合，嘗試把精品咖啡放進更多元的生活情境中，也讓咖啡從單純的飲品延伸為串聯風味、美學與款待的媒介。

世界冠軍身分之外，王策近年也持續參與國際咖啡賽事。除了擔任國際賽事評審，2026年更於布魯塞爾舉行的世界盃沖煮大賽擔任主審（Head Judge），從參賽者轉為評審角色，參與國際咖啡專業交流。

從世界沖煮冠軍、VWI BY CHADWANG創辦人，到國際賽事主審與此次「全球百大咖啡領袖」，王策的職涯軌跡也反映出台灣精品咖啡近年逐步從競賽舞台走向品牌經營與文化輸出的發展路徑。此次獲選，則再次讓台灣咖啡職人的專業與影響力受到國際市場關注。

2017 WBrC 手沖世界冠軍王策躋身「全球百大咖啡領袖」之列，將精品咖啡跨界頂奢產業，開拓台灣精品咖啡全新格局。圖／VWI BY CHADWANG提供
2017 WBrC 手沖世界冠軍王策躋身「全球百大咖啡領袖」之列，將精品咖啡跨界頂奢產業，開拓台灣精品咖啡全新格局。圖／VWI BY CHADWANG提供

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