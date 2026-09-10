台灣旅客重遊目的地 日本東京蟬聯榜首

Apple秋季發表會才剛落幕，記者在Apple Park現場第一時間直擊新機全系列！今年全場焦點毫無懸念就是首度亮相的iPhone Duo摺疊機，實機在自然光澤下的精緻度令人驚艷，採用特殊的奈米紋理表面，展開後幾乎感受不到摺痕，手感既扎實又輕巧，兼具未來科技感與頂級工藝。

2026-09-10 04:23