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台灣旅客重遊目的地 日本東京蟬聯榜首
線上訂房網站公布2026年重遊旅客排行榜，分析今年上半年預訂數據發現，台灣旅客前3名為東京、沖繩與釜山，其中東京蟬聯榜首，而釜山從第6名上升到第3名。
線上訂房網站業者Agoda發布新聞稿公布2026年重遊旅客排行榜，今年上半年台灣旅客最常重遊前10國際目的地依序為東京、沖繩、釜山、首爾、曼谷、大阪、福岡、札幌、香港和濟州。
Agoda分析，相較2025年，前10名中韓國目的地數量從2個（首爾和釜山）增加到3個（新增濟州），且值得注意的是釜山今年排名超越首爾，顯示釜山對台灣重遊旅客吸引力持續提升。
Agoda說，根據釜山廣域市政府統計數據，2026年上半年約47.8萬名台灣旅客造訪釜山，使台灣成為釜山最大國際客源市場。
Agoda台灣總經理柴季珊表示，從釜山排名上升到濟州首次進前10名，顯示台灣旅客正從單純去過韓國轉變為與喜愛的目的地建立更深厚關係。
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