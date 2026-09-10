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中秋採買旺季來了！好市多黑鑽9點入場首迎大檔期

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

中秋節將至，量販通路進入節慶採買旺季，烤肉食材、月餅禮盒及相關用品需求升溫。美式賣場好市多（Costco）今年除持續以大包裝、多品項搶攻家庭一次購足需求，5月上路的黑鑽會員上午9時提前入場制度，也首度迎接中秋採買旺季，透過會員分級與入場時段差異化，進一步強化高階會員服務。

中秋向來是量販通路重要銷售檔期之一，採買需求橫跨生鮮肉品、海鮮、烤肉用品及送禮市場。好市多商品結構以家庭大包裝為主，節慶期間一次大量採購的消費特性更加明顯，包括牛肉、豬肉、海鮮等烤肉食材，以及木炭、鋁箔紙、烤爐、月餅與中式糕餅禮盒等，均成為中秋檔期主要商品。

值得注意的是，今年中秋也是好市多調整黑鑽會員權益後，首度碰上大型節慶採買旺季。好市多自5月25日起新增黑鑽會員提早入場權益，黑鑽會員原則上可於上午9時進場，較金星會員及商業會員上午10時的入場時間提前一小時，實際營業時間則依各賣場公告為準。

對量販業者而言，會員制度已不只是消費回饋工具，也逐步延伸至服務差異化。尤其節慶旺季容易出現集中採買人潮，透過不同會員等級安排差異化入場時間，一方面增加高階會員權益，另一方面也有助分散尖峰時段人流。

好市多長期採會員制經營，黑鑽會員屬於較高階卡別，除既有消費回饋外，今年再加入提前入場服務，也讓會員分級從回饋比例進一步延伸至購物時間與便利性。

隨中秋、年底購物旺季接續到來，量販市場競爭也從商品、價格逐步延伸至會員經營與購物效率。對好市多而言，今年新增的提前入場制度，除了增加黑鑽會員權益，也成為大型採買旺季進行會員分流的新工具。

中秋 好市多

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