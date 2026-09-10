世界冠軍配方一次喝！500咖攜手4大咖啡職人 手沖濾掛禮盒限定登場

中秋送禮不只月餅，今年多了一款以台灣咖啡職人作品為主角的選擇。三聯演義攜手「500咖」，集結吳則霖、陳志煌、林東源、王策四位咖啡職人，推出「500咖 × 台灣四大咖啡冠軍聯名限定禮盒」，收錄四人嚴選的精品濾掛咖啡共8入，另附一只極細鶴嘴手沖壺，讓消費者不必前往咖啡館，也能在家沖煮不同職人選出的咖啡風味。

此次聯名選品各自呈現不同風味取向。曾於2016年拿下世界咖啡大師競賽（WBC）冠軍的吳則霖，選用厄瓜多茵黛拉莊園藝伎蜜處理咖啡，從白花、檸檬香蜂草的清新香氣展開，帶出砂糖橘與黃肉李的果酸，尾韻則接近紅茶般的細緻感。

Fika Fika Cafe創辦人、曾獲2013年北歐盃咖啡烘焙大賽雙料冠軍的陳志煌，這次選擇肯亞AA穆拉雅瑪莉米拉處理廠咖啡，風味以黑莓果香為主軸，轉向蔗糖般的甜感，整體呈現明亮而清楚的層次。

台灣首屆咖啡大師冠軍、2024年亦拿下世界咖啡沖煮大賽（WCC）拉花項目台灣區冠軍的林東源則以藝伎與波旁的配方，呈現不同方向。他以藝伎帶出柑橘、莓果香氣，搭配薩爾瓦多波旁的櫻桃乾甜味，最後收在堅果與可可調性，風味飽滿而明亮。

2017年成為世界咖啡沖煮大賽（WBrC）冠軍的王策，則選用巴西黃波旁中烘焙咖啡，前段有花生醬、堅果與可可香氣，中段帶出蘋果的酸甜，最後以牛奶巧克力般的口感收尾。

除了8入濾掛咖啡，禮盒也搭配一只極細鶴嘴手沖壺，主打較容易控制注水速度，讓一般消費者在家沖煮時，也能依照不同咖啡豆的特性調整水流。「500咖 × 台灣四大咖啡冠軍聯名限定禮盒」建議售價每盒1680元，企業及大宗採購每盒1280元，單筆滿5000元享免運，大量採購另有專案優惠。

典雅金色調映襯出無與倫比的尊榮感，成為今年傳遞深厚情誼首選。圖／三聯演義提供

禮盒集結吳則霖（左起）、陳志煌、林東源與王策四位咖啡大師的經典匠心之作。圖／三聯演義提供

「500咖 × 台灣四大咖啡冠軍聯名限定禮盒」建議售價每盒建議售價1680元。圖／三聯演義提供

一次集結台灣4大冠軍咖啡，獻上極致風味。圖／三聯演義提供