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中秋將至！桃園經發局推800元烤肉大禮包 599元就能買到

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
中秋將至，桃園市經發局推限量烤肉禮包便宜賣。聯合報系資料照
中秋將至，桃園市經發局推限量烤肉禮包便宜賣。聯合報系資料照

中秋將至，一家烤肉萬家香。桃園市經濟發展局串聯12座公有零售市場推出「市場中秋烤肉團圓禮包」，將市場新鮮食材打包成12款價值800元的特色烤肉組合，並提供優惠價599元，每款限量30份，9月11日中午12時在KKTIX購物平台開賣，數量有限，手腳可要快一點！

經發局表示，今年活動邀請移居桃園十多年的知名主持人蔣偉文擔任「桃園市場在地代表」走進興國市場，帶大家看看市場有哪些好料。12款市場中秋烤肉團圓禮包由各市場依在地特色準備，除了常見時蔬、海鮮與肉品，也有市場祭出生蠔、牛肋條和雲南油潑辣子醬，選項多元豐富。

另外，為營造中秋節慶氛圍，經發局也特別推出中秋限定「變色烤肉提袋」，將烤肉元素融入創意設計，提袋圖案經陽光照射後會產生顏色變化，兼具實用性與趣味性。限量提袋將透過線上抽獎及配合「好市應援祭」活動贈送，鼓勵民眾走進市場、參與節慶活動，讓傳統市場不只好買、好吃，也能成為中秋節期間的趣味打卡亮點。

烤肉組合搶購網址：https://tygoodmarket.kktix.cc/events/tygoodmarket-copy-1

大禮包 烤肉 中秋

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