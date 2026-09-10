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揮汗有禮！三商巧福牛肉麵139元、加39元多吃1塊排骨

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
紅燒排骨飯套餐原價225元、特惠價165元，搭配現燙青菜及中杯飲料，豐盛享受好呷又好價。三商餐飲／提供
紅燒排骨飯套餐原價225元、特惠價165元，搭配現燙青菜及中杯飲料，豐盛享受好呷又好價。三商餐飲／提供

搶攻開學季與聚餐商機，三商餐飲（7705）旗下三商巧福、拿坡里接力祭出限時優惠。三商巧福10日起至9月17日，原汁牛肉麵由185元降至139元，任點套餐再加39元可多吃1塊原價65元的滷香排骨；拿坡里則自9月11日起推出「月月慶」，大披薩、6塊炸雞或烤雞、6入蛋塔均降至199元。

三商巧福搭上運動風潮，以「揮汗有禮，運動後補充蛋白質」為主題，9月10日至17日任點套餐，加39元即可加購原價65元的滷香排骨1塊，相當於約6折價；同步推出「好呷好價」優惠，原汁牛肉麵原價185元、特惠139元，紅燒排骨飯則由145元降至125元。

三商i美食卡會員另有加碼優惠，活動期間至門市出示會員條碼並完成消費，可獲得半筋半肉牛肉麵套餐優惠券，內容包括半筋半肉牛肉麵、現燙青菜及中杯飲料，原價275元、特惠199元，現省76元。

拿坡里則於9月11日至20日推出為期10天的「月月慶」，三大人氣品項統一特惠199元。其中，大披薩原價390元降至199元，經典口味皆可選擇；6塊炸雞或烤雞同樣由390元降至199元，若想全部選雞腿，可再加30元升級。

甜點也納入此次優惠，拿坡里經典原味蛋塔6入原價270元，活動期間降至199元。換算大披薩與6塊雞均現省191元，折幅接近五折，也是這波優惠中價差最大的品項。

此外，拿坡里同步祭出線上訂購抽獎，活動期間單筆消費滿499元，訂單包含可口可樂公司系列飲料1瓶並完成線上付款，再上傳發票至活動表單，即可參加抽獎，獎項包括可口可樂登機箱、攝影機等，最大獎為價值逾萬元的2026 KPOP PRIME門票2張。

塊排骨 排骨 牛肉麵

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