直擊A350檢修 體驗航空幕後 桃機Chill一夏超有料

桃園國際機場第四屆體驗營「2026桃機Chill一夏」第三梯次於上周六、日舉行，學員深入星宇航空飛機修護棚廠以及星宇航空運籌中心，夜宿全台唯一位於航廈內的膠囊旅館。活動第二天安排學員走進機場空側、踏上跑道，並參訪機場消防隊及去年啟用的第三航廈北廊廳，從不同角度認識北廊廳的設計巧思。透過實地走訪航空公司維修中心、地勤作業及機場營運現場，讓學員一次掌握航空產業幕後各環節。

機場公司公共事務暨行銷處處長謝懷慧表示，本梯次活動與星宇航空合作，吸引了許多對航空充滿熱情的民眾與航空迷報名，但名額有限，能抽中堪稱「難中之難」。隨著疫情後全球航空旅運人數快速成長，桃機今年客運量有望突破五千萬人次，可預見未來將有大量人力需求，機場公司期盼藉由體驗營讓民眾了解機場事務，吸引更多優秀人才加入機場大聯盟。

謝懷慧也提到，第三航廈預計於明（2027）年底完工，已啟用的北廊廳最大特色是取消傳統內候機室設計，藉由挑高屋頂與通透帷幕牆讓旅客感覺與航空器距離更近，候機時即可觀看機坪作業。她笑說，自己在機場工作時連看牆壁都會帶著「職人精神」注意細節，希望帶給旅客最好的體驗，也期待新航廈未來能為台灣航空發展注入更大活力。

機場公司指出，第三梯次由星宇航空規劃首日行程，學員近距離觀看A350-900進行例行檢查維修，並參觀管制中心、輪煞工廠與非破壞檢驗區等區域；隨後搭乘接駁車前往停機坪觀看班機降落後的貨櫃裝卸、加油等作業。下午則前往運籌中心體驗FFS全功能飛行模擬器、RFFT實火滅火訓練模擬艙及CEET客艙緊急逃生訓練艙。第二天行程由機場公司安排，學員參訪機場消防隊了解航空器救援特殊性，並利用上午巡檢時間實際踏上跑道留下紀念照，隨後參訪第三航廈北廊廳。

星宇航空機務工程師陳柏丞表示，飛機維修以飛安為首要目標，所有程序皆嚴格遵照原廠手冊執行，針對油箱或起落架等關鍵區域更由品質管制人員隨行進行雙重檢查。雖然工作常需面對風吹日曬，但在機坪流下的每一滴汗水，都是為了守護所有人的飛行安全。

星宇航空飛安督導楊弘志則說明，一比一還原真實駕駛艙的飛行模擬器結合六軸動態系統，能逼真模擬發動機故障或暴風雪等極端情境，希望讓學員透過第一人稱視角，深刻體會飛行員的高壓決策與團隊默契。

參與學員收穫豐富。專程從香港飛來台灣參加的蔡姓學員表示，因為對星宇航空充滿極大興趣而特地跨海報名，其中印象最深刻的環節是實際體驗從逃生滑梯滑下來，直呼機會極其難得；今年報名第二次才幸運中籤的王姓學員則對手動駕駛模擬機讚不絕口，大讚這是平常根本無法接觸到的夢幻體驗。

本身是星宇迷的顏姓學員則分享，透過體驗營不僅看見地勤人員在雨中堅守崗位的辛苦，也對北廊廳遠超乎預期的美麗設計感到驚豔，期待第三航廈完工後為桃機注入更大活力。

第三梯次安排前往星宇航空飛機修護棚廠，讓學員近距離觀看機務工程師維修A350-900過程。記者季相儒／攝影

體驗營深入星宇航空的訓練中心，由專業教官帶領學員體驗A330neoFFS全功能飛行模擬器。記者季相儒／攝影

桃機第四屆體驗營「2026桃機Chill一夏」第三梯次圓滿結束，機場公司公共事務暨行銷處處長謝懷慧與學員們在飛機牆前合影留念。記者季相儒／攝影

星宇航空帶領學員們搭乘接駁車前往機坪，近距離觀看實際航機地勤作業內容。記者季相儒／攝影

由空服員教官帶領學員體驗CEET客艙緊急逃生訓練艙，模擬客艙失壓及搭乘逃生滑梯。記者季相儒／攝影